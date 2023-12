Basket: Olimpia Milano, si ferma anche Ricci. Tortona perde Dowe per oltre un mese

L’infermeria dell’Olimpia Milano continua a riempirsi. Stavolta, a fermarsi in quota EA7 Emporio Armani è Giampaolo “Pippo” Ricci, tra i perni della squadra sotto ogni punto di vista. La sua assenza temporanea si aggiunge a quelle, già molto pesanti, di Maodo Lo e Nikola Mirotic.

Questo il comunicato del club meneghino: “La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che nel corso della gara di Barcellona, Giampaolo Ricci ha riportato una lesione muscolare del bicipite femorale destro che verrà rivalutata in tre settimane“.

Oltre a Ricci, nella gara contro Varese in campionato non sarà utilizzabile neppure Johannes Voigtmann, reduce da una contusione all’altezza del ginocchio destro che lo ha colpito anche in questo caso in terra catalana. Per lui, comunque, l’assenza dovrebbe essere limitata all’impegno di Masnago.

Non è però solo Milano a soffrire di infortuni: per la Bertram Tortona, infatti, arriva la pesante perdita di Chris Dowe. La guardia classe 1991 dovrà osservare oltre un mese di stop per una lesione all’adduttore lungo della coscia sinistra. L’assenza si aggiunge a quelle di Riccardo Tavernelli e Leon Radosevic, che dovranno ancora essere rivalutati all’inizio della prossima settimana.

Credit: Ciamillo