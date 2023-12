Basket: Olimpia che colpo! Milano firma l’impresa a Barcelona in Eurolega

Nonostante tutte le assenze e l’infermeria piena, una straordinaria Olimpia Milano sbanca Barcellona e rilancia la sua avventura in Eurolega. La squadra di Messina gioca una grandissima partita per 40 minuti ed espugna il Palau Blaugrana per 90-86. Un successo che permette a Milano di portarsi a quota cinque vittorie, avvicinandosi al gruppo di squadre che al momento occupano le posizioni che valgono il play-in.

Sono soprattutto Devon Hall e Diego Flaccadori i grandi protagonisti della serata, visto che avevano il difficile compito di avere tutta la regia milanese in mano. L’americano chiude con 21 punti, mentre l’italiano ne firma 15. Grande prova anche di Nicolò Melli, autore di 16 punti, ma anche di Shavon Shields che ne firma 19. Al Barcellona non bastano i 17 punti di Nikola Kalinic e i 16 di Nicolas Laprovittola.

Grande inizio di partita di Milano con tre triple consecutive di Melli, Voigtmann e Shields. Sempre il numero 31 e capitan Melli sono scatenati nel primo quarto e l’Olimpia tocca il +11 (21-10). La squadra di Messina gioca benissimo e perfora ad ogni azione la difesa spagnola. Voigtmann firma addirittura il +15 (27-12), ma il finale di primo quarto vede un riavvicinamento del Barça con Laprovittola e Vesely, anche se Milano chiude 29-19 alla prima sirena.

Sempre l’argentino ed il ceco spingono in avvio di secondo quarto, ma Melli con un gioco da tre punti ristabilisce le distanze (36-26). Shields si inventa un’altra tripla e poi con Hall costruisce un altro parziale milanese che vale il +15 (51-36). Come nella prima frazione, anche nella seconda gli ultimi squilli sono degli spagnoli, ma Milano è avanti all’intervallo 51-40.

Anche al rientro dalla pausa lunga il Barcellona continua a spingere e arriva sul -7 con la tripla di Kalinic (56-49). Milano è in difficolta ed i padroni di casa provano a sfruttare il momento e toccano il -4 con la bomba di Parra (59-63). Nel momento peggiore del match sono Tonut e Flaccadori a costruire la reazione milanese, con l’ex Trento che sulla sirena segna il canestro del 68-59 con cui si entra negli ultimi dieci minuti.

Quasi subito Vesely per il -6, ma Devon Hall firma una tripla importantissima (75-66). Il Barcellona non molla e riesce ad accorciare nuovamente sui due possessi di svantaggio, ma un fantastico Nicolò Melli trova uno strepitoso gioco da tre punti per il nuovo +9 milanese (80-71). Si entra nell’ultimo minuto con Milano avanti di sei punti (83-77). Dalla lunetta Milano è glaciale con Shields e Flaccadori. Il Barca le tenta tutte e l’Olimpia si spaventa anche negli ultimi secondi sulla tripla di Kalinic del -4. La rimonta impossibile non si concretizza e Milano festeggia una grande vittoria per 90-86.

FC BARCELLONA – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 86-90 (19-29, 21-22, 19-17, 27-22)

Barcellona: Da Silva 6, Pauli, Vesely 14, Brizuela 9, Kalinic 17, Satoransky 4, Hernangomez 10, Laprovittola 16, Abrines, Nnaji 2, Jokubaitis 2, Parra 6

Milano: Poythress 6, Bortolani, Tonut 3, Melli 16, Kamagate, Ricci, Flaccadori 15, Hall 21, Caruso, Shields 19, Hines 2, Voigtmann 8