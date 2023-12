Basket: Olimpia Milano battuta al Forum, il Panathinaikos continua la marcia in trasferta in Eurolega

Arriva la decima sconfitta in Eurolega per l’EA7 Emporio Armani Milano. L’Olimpia di Ettore Messina deve cedere al Panathinaikos, che raccoglie la terza vittoria in trasferta di fila. 68-76 il finale al Mediolanum Forum, con Kendrick Nunn a quota 17 e con un rendimento da parti importanti dell’annata. Shavon Shields ne mette 13, buon rendimento per Flaccadori e Bortolani.

Ritmi subito alti nel quarto d’apertura: è punto a punto tra Flaccadori, Voigtmann e Mitoglou. Le squadre si scambiano continuamente il comando, la prima ad avere più di un possesso di vantaggio è Milano con la tripla frontale di Melli del 15-11. Momento ottimo per l’EA7, con Hines che spinge per il 21-13. Recupero potente del Panathinaikos con Kostas Antetokounmpo, Hernangomez e Grant per il parziale di 0-9 spento dalla tripla sulla sirena di Shields: 24-22.

Si riparte con Hernangomez che scocca da tre il 24-25 che, semplicemente, è la prosecuzione del parziale precedente: si arriva fino al 24-32 firmato da Lessort, nel complesso è un 3-19. Voigtmann riaccende Milano, Tonut segue la spinta e quasi in un lampo c’è il sorpasso a quota 33. Sloukas ricaccia indietro i padroni di casa, ma a quel punto è il buon momento di Bortolani a consentire il punto a punto. A metà gara è 41-41.

Alla ripartenza Grant piazza la tripla, rispondono però Flaccadori e Melli per rimandare avanti l’Olimpia. Il ritmo si abbassa e le forzature aumentano, il che aiuta il Panathinaikos. I greci allungano sul +4 da tre con Nunn; Messina chiama time-out e ne esce bene Shields con libero e due punti dal rimbalzo. Hernangomez e Lessort cercano di dare agli ellenici un altro allungo (48-55), ma stavolta è Baron a riportare parzialmente in partita i padroni di casa. Si entra così nell’ultimo quarto sul 56-59.

Bortolani piazza il tiro della parità da oltre l’arco per iniziare, Poythress rimanda avanti Milano. Il pareggio immediato è di Mitoglou, poi arriva la tripla di Grigonis. Poythress rimanda al mittente, in un attimo, prima Nunn e poi Lessort, e sull’onda c’è il -1 di Flaccadori, che poi pareggia a quota 65. La difesa del Panathinaikos, però, si alza eccome. In più arriva anche il quinto fallo di Melli, che di fatto diventa un via libera per gli ellenici: Nunn e Kendrick spingono per il +6, Shields da tre accorcia, ma è l’ultimo lume. Nunn e Sloukas chiudono la questione, finisce 68-76.

OLIMPIA MILANO-PANATHINAIKOS 68-76

MILANO: Shields 13, Voigtmann 12, Flaccadori 10, Bortolani 7, Melli 7, Tonut 6, Baron 4, Hines 4, Hall 3, Poythress 2, Caruso, Kamagate. All. Messina.

PANATHINAIKOS: Nunn 17, Lessort 16, Grant 10, Sloukas 9, Hernangomez 7, Mitoglou 7, Antetokounmpo 5, Grigonis 3, Vildoza 2, Kalaitzakis ne, Balcerowski ne, Mantzoukas ne. All. Ataman.

Credit: Ciamillo

