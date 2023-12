Basket, un Natale di fuoco tra salvezza e playoff in Serie A

Si disputa questo weekend la tredicesima giornata del massimo campionato italiano di basket e il Natale regala alla Serie a un turno ricco di sfide da non perdere. Che siano scontri diretti al vertice, battaglie per conquistare un posto in zona playoff o una disperata caccia alla vittoria in chiave salvezza, tra sabato e il posticipo di domenica sarà un fine settimana di fuoco.

Si parte sabato alle 16.30 con la sfida tra Tortona e Treviso. I padroni di casa sono scivolati fuori dalla zona playoff, complici le tre sconfitte consecutive negli ultimi tre turni e hanno bisogno di tornare al successo per non perdere il treno. Dall’altra parte, dopo un avvio di stagione catastrofico, Treviso è reduce da tre vittorie, le prime in stagione, che l’hanno portata al 14° posto, ma serve continuare la striscia per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Alle 18.30 altra sfida di medio-bassa classifica, con Brindisi che riceve Scafati. I campani sono nel guado tra zona playoff e zona retrocessione e non possono permettersi passi falsi, anche in trasferta, dopo aver ritrovato il successo lo scorso weekend nel derby con Napoli. Di contro Brindisi è ultima, con 4 punti, ed è obbligata a vincere per restare in scia alla zona salvezza. Alle 19.00, poi, è la volta di Trento-Napoli, supersfida tra la quarta e la quinta in classifica. Entrambe le squadre hanno avuto un buon avvio di stagione e vogliono continuare a correre.

Big match di giornata alle 19.30, quando a Venezia arriva Brescia, cioè la seconda contro la prima della classifica. Entrambe le squadre sono in ottimo momento di forma e hanno ribaltato i pronostici della vigilia e al Taliercio ci si aspetta grandi emozioni. Alle 20, poi, la sorpresa di stagione Pistoia ospita la Virtus Bologna, in un match che a settembre si sarebbe potuto definire dal pronostico scontato, ma che invece è apertissimo, anche visti i passi falsi degli emiliani, impegnati in un tour de force tra campionato ed Eurolega.

Scontro salvezza alle 20.30 a Pesaro, dove arriva un Varese che ha annunciato solo poco più di 24 ore fa la firma di Nico Mannion. Pesaro ha 10 punti, Varese 6 e per entrambe vincere è fondamentale per avvicinarsi al giro di boa con più certezze che dubbi. Il sabato si chiude alle 21 con Reggio Emilia-Sassari, con i padroni di casa che sono in piena zona playoff, mentre i sardi cercano punti per risalire la china e allontanarsi dalla zona calda della classifica. Domenica, infine, il posticipo tra Olimpia Milano e Cremona, un derby lombardo dal sapore playoff, con i meneghini solo sesti con 14 punti, mentre gli ospiti li seguono in ottava posizione con 2 punti in meno.

Credits: Ciamillo

Leggi tutte le notizie di Basket su OA Sport...