Il Milan pareggia con la Salernitana in Serie A. Vittorie di Lazio, Fiorentina e Genoa

Si sono disputate quattro partite valide per la 17ma giornata della Serie A. Il Milan ha pareggiato con la Salernitana per 2-2: rossoneri in vantaggio al 17′ con Tomori, i campani ribaltano il punteggio con Fazio al 42′ e Candreva al 63′, poi ci pensa Jovic ad agguantare il pareggio allo scadere. Gli uomini di Pioli sono stati fermati dal fanalino di coda del campionato, reduce da tre sconfitte consecutive, e occupano la terza piazza con tre punti di vantaggio sulla Fiorentina, che ha vinto a Monza per 1-0 (decisivo Beltran al 7′).

La Lazio ha vinto per 2-0 in casa dell’Empoli: Guendouzi la sblocca al 9′ e Zaccagni la chiude al 67′, ma i biancocelesti devono fare i conti con gli infortuni di Immobile e Luis Alberto. I capitolini ora sono noni, mentre i toscani restano in terzultima piazza e sono in piena lotta per non retrocedere. Il Genoa ha ribaltato il Sassuolo con le reti di Gudmundsson ed Ekuban, che nella ripresa hanno recuperato il gol di Pinamonti.

Foto: Lapresse

