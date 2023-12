Basket: notte dei miracoli per la Virtus Bologna, Barcellona battuto in Eurolega

L’Eurolega 2023-2024 torna a sorridere per la Virtus Bologna. La Segafredo di Luca Banchi non solo consolida il terzo posto in classifica, ma infligge anche la terza sconfitta stagionale nel continente al Barcellona, costretto a cedere per 80-75 alla Segafredo Arena. Iffe Lundberg, con i suoi 21 punti, è il protagonista numero uno in maniera indiscussa; dall’altra parte 15 per Willy Hernangomez e 13 per Jan Vesely.

Hackett comincia col piede giusto, realizzando il primo canestro del match da tre. Il Barça, però, si fa vedere eccome con Satoransky, Kalinic e Vesely che realizzano sette punti. Dal 5-11 arriva un break di 9-0 virtussino, con Hackett, Belinelli e Lundberg protagonisti. Laprovittola, Willy Hernangomez e Abrines, però, non sono d’accordo: altra fuga catalana e 18-24 dopo 10′.

Gli ospiti danno la netta sensazione di poter fuggire nel secondo periodo: del resto, è la grande performance offensiva dei blaugrana a fare la differenza in questa fase. Hernangomez, sui due lati del campo, è totalmente decisivo; lo aiuta Brizuela e in meno di metà periodo è 20-36 a favore del Barcellona. Cordinier riesce a fermare l’onda ospite, ed è importanteil contributo del francese per tenere quantomeno a debita distanza gli avversari. All’intervallo è 33-45.

Nel terzo quarto c’è tanto zampino di Belinelli, sia da realizzatore che da passatore, per tenere in vita le speranze bianconere. Il divario torna sotto la doppia cifra e in particolare arriva fino al 44-49 dopo metà tempo. Prova a scappare di nuovo il Barça, con tanto Satoransky e anche Brizuela, ma il rientro, in sostanza, ha due nomi: quello di Lundberg e anche quello di Mascolo, che entra, prende un rimbalzo in attacco fondamentale e consente al danese di realizzare a fil di sirena l’ultimo canestro del terzo quarto: 56-61.

Al rientro in campo la Virtus, ormai molto più che in partita, trova la parità con l’accoppiata Lundberg-Shengelia (tripla del 61-61). E a firmare il vantaggio ci pensa Mascolo, con il Barça in una fase confusa. Ne approfittano prima Lundberg e poi Mickey per siglare e ribadire il +5. Le percentuali realizzative scendono e non di poco, e gli ospiti inevitabilmente trovano la maniera di ricucire tutto il divario. Vesely e Kalinic sono i protagonisti del 72-72, poi Lundberg a -1’23” firma il nuovo +2 bianconero, solo per veder accadere l’inevitabile: tripla di Satoransky nell’azione successiva. Hackett viene spedito in lunetta da Laprovittola e fa 2/2, poi c’è fallo in attacco. Ancora Lundberg non vuol sentire ragioni: di Vesely davanti non gl’importa nulla, tripla e 79-75. Mancano 17″, il timeout catalano non porta alla tripla di Laprovittola e così, con i liberi del danese (1/2), si chiude sull’80-75.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-BARCELLONA 80-75

BOLOGNA: Lundberg 21, Hackett 14, Shengelia 14, Cordinier 10, Belinelli 8, Mickey 8, Dobric 2, Mascolo 2, Dunston 1, Cacok, Smith, Abass. All. Banchi

FC BARCELONA: Hernangomez 15, Vesely 13, Brizuela 9, Laprovittola 9, Satoransky 9, Kalinic 7, Abrines 6, Parker 4, Da Silva 3, Jokubaitis, Pauli, Nnaji ne. All. Grimau