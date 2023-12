Basket, l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna cercano il pronto riscatto in Serie A contro Sassari e Tortona. Sfida d’alta classifica tra Trento e Venezia

Ci avviciniamo a grandi passi alla decima giornata della Serie A di basket, in programma nell’imminente weekend. Due anticipi previsti per domani sera, con le restanti partite che verranno disputate nella domenica dall’ora di pranzo fino alla sera: andiamo a fare una breve presentazione di cosa ci attende sui parquet del Belpaese.

Il primo anticipo del sabato (ore 19:30) vede affrontarsi due sorprese di quest’annata ovvero l’Estra Pistoia e la GeVi Napoli: i toscani hanno espugnato il Forum di Assago domenica scorsa, mentre i partenopei si trovano nei piani alti della classifica con 14 punti al pari di Virtus Bologna, Brescia e Reyer Venezia. Nell’altro match di domani sera, alle ore 20:30, l’Unahotels Reggio Emilia ospita al PalaBigi la Carpegna Prosciutto Pesaro: gli emiliani vogliono rialzare la testa dopo il ko rimediato la settimana scorsa contro l’Umana Reyer Venezia, mentre la Vuelle punta al secondo successo in fila per risalire posizioni in classifica con i marchigiani attualmente al dodicesimo posto con 8 punti.

La domenica della palla a spicchi si apre con il lunch-match delle 12:00 tra la Dinamo Sassari e l’Olimpia Milano: i sardi sono ritornati alla vittoria contro la Givova Scafati (79-76), mentre i meneghini hanno voglia di riscattare il ko interno del Forum contro l’Estra Pistoia (81-86). La Givova Scafati affronta alle 17:00 in casa la Germani Brescia: i campani cercano di cancellare la battuta d’arresto contro la Dinamo Sassari, mentre la Leonessa vuole rimanere in vetta alla classifica al pari di Virtus Bologna, Reyer Venezia e GeVi Napoli. Mezz’ora più tardi, alle 17:30, la Nutribullet Treviso ospita la Happy Casa Brindisi: i veneti sono ancora a secco di vittorie in stagione – zero punti ed ultimo posto in classifica – mentre i brindisi si sono sbloccati domenica scorsa contro la Virtus Bologna (83-75).

Alle 18:15 ecco uno dei due match di cartello di questa giornata tra la Dolomiti Energia Trentino e l’Umana Reyer Venezia: l’Aquila non vuole perdere contatto dalle migliori dopo il ko all’overtime contro Tortona (83-80), mentre gli oro-granata rimangono in vetta graduatoria con 14 punti in condivisione con Virtus Bologna, Germani Brescia e GeVi Napoli. Altro derby lombardo per l’Openjobmetis Varese alle ore 19:00 contro la Vanoli Cremona, con entrambe le squadre che puntano a cancellare le sconfitte di pochi giorni fa rispettivamente contro la Germani Brescia (116-73) e GeVi Napoli (80-70), per non rimanere indietro rispetto alle squadre che si trovano nella parte alta della classifica. La domenica di grande basket in Serie A si chiude con la sfida delle ore 20:00 tra la Virtus Bologna e la Bertram Tortona: i bianconeri non vogliono fallire di fronte al proprio pubblico e riprendere la marcia dopo l’incidente di percorso contro la Happy Casa Brindisi, mentre Tortona viaggia a vele spiegate in FIBA Champions League con quattro successi in altrettante partite fin qui disputate ed occupa in Campionato la settima piazza con 10 punti.

Credit: Ciamillo