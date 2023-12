Basket, la Virtus Bologna è ancora spettacolare in Eurolega. Shengelia e Belinelli stendono il Maccabi

La Virtus Bologna continua la sua meravigliosa cavalcata europea. L’ennesimo capolavoro della squadra di Banchi arriva contro il Maccabi Tel Aviv, che cade alla Segafredo Arena per 100-90 nella tredicesima giornata di Eurolega. Un’altra vittoria, la nona della stagione per Bologna, che si conferma al terzo posto della classifica, mentre gli israeliani restano nel gruppo con 7-6 e dunque lontani dalle V nere.

Gli eroi della serata per Bologna sono un incredibile Tornike Shengelia ed un intramontabile Marco Belinelli. Il georgiano chiude con una prestazione da 27 punti (10/13 dal campo) ed 8 rimbalzi, mentre l’italiano mette a referto 22 punti. Al Maccabi non bastano i 26 punti di Lorenzo Brown e i 20 di Wade Baldwin IV.

Botta e risposta continuo in avvio di partita con il tabellone che segna 14 pari dopo cinque minuti. Il massimo vantaggio lo tocca il Maccabi sul +3 ed un primo quarto dove dominano gli attacchi si chiude 29-28 in favore degli israeliani. Gli ospiti trovano la tripla del +6 con ad inizio secondo quarto Menco, ma la Virtus replica immediatamente e si riporta avanti con Shengelia (35-34). Il copion del match resta sempre lo stesso e l’equilibrio persiste anche nei secondi dieci minuti, con le due squadre che vanno all’intervallo in parità (49-49).

Al rientro dalla pausa lunga la Virtus spinge subito sull’acceleratore con Belinelli ed Hackett (54-49), ma il Maccabi reagisce subito e ritorna prontamente a contatto, anche con il quarto fallo di Cordinier (60-58). Bologna, però, ha un Belinelli infuocato ed il numero 3 fa impazzire tutta la Segafredo Arena, costruendo il parziale che porta la squadra di Banchi addirittura sul +11 (76-65). Il Maccabi, però, non molla niente e ritorna sul -4, prima dell’ultimo squillo di Shengelia con cui si entra negli ultimi dieci minuti (78-72).

Il georgiano è una furia anche in avvio di ultimo quarto e la Virtus tocca nuovamente la doppia cifra di vantaggio (84-74). Il Maccabi, però, si riaffida totalmente a Brown, che riporta gli israeliani sul -3 con l’ennesimo canestro della sua serata. Ancora Belinelli e Shengelia rilanciano la Virtus, che si trova sul +8 (95-87) a tre minuti dalla fine. Shengelia completa la sua monumentale partita con le giocate decisive nel finale, aiutato anche dal solito coriaceo Hackett. Finisce 100-90 ed è ancora grande festa per la Virtus.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – MACCABI TEL AVIV 100-90 (28-29, 21-20, 29-23, 22-18)

Bologna: Cordinier 5, Lundberg 6, Belinelli 22, Smith 10, Dobric 4, Mascolo, Cacok, Shengelia 27, Hackett 12, Mickey 5, Polonara, Dunston 9

Maccabi: Cleveland 5, Webb III, Brown 26, Baldwin IV 20, Menco 3, Sorkin 8, Rivero 6, Cohen 2, Mayer, Nebo 7, Blatt 3, Colson 10

Credit Ciamillo