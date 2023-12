Basket, Trento lotta ma cade al foto-finish contro Ulm in EuroCup. Sesto ko stagionale per l’Aquila

La Dolomiti Energia Trentino lotta punto a punto ma cede sulla linea del traguardo ai tedeschi del Ratiopharm Ulm nella decima giornata dell’EuroCup (girone B) per 83-85. I trentini rimangono incollati alla partita per 40′, con gli ospiti che non riescono mai a dare lo strappo decisivo riuscendo però a prevalere dopo un’autentica battaglia. Sesto ko per l’Aquila, attualmente fuori dalle posizioni che valgono l’accesso alla fase successiva.

18 punti per Baldwin e 15 di Grazulis tra le fila degli uomini di coach Galbiati non bastano ad evitare la sconfitta, mentre per il Ratiopharm 20 punti di uno scatenato Figueroa e 15 di Williams.

Match subito vivace con Trento che rimane avanti grazie ad un buon avvio di Paul Biligha (8-6), ma Ulm piazza un break micidiale di 13-0 con De Paula e Jallow che mette la partita sui binari giusti (8-19). La Dolomiti Energia torna a segnare dopo un digiuno durato diversi minuti con Mattia Udom (11-19), con i liberi di Figueroa e dell’ala azzurra che fissano il punteggio sul 13-21 alla prima pausa breve.

Nel secondo quarto il Ratiopharm ritorna in doppia cifra di vantaggio grazie al 2/2 in lunetta di Williams (13-23), con l’americano perfetto anche da oltre l’arco (13-26). Trento si sblocca grazie a due canestri in fila di Hubb e Udom (17-26), con Biligha che chiude il 2+1 e riporta i padroni di casa a -6 (20-26). Sale in cattedra Tobian Jensen con cinque punti consecutivi (20-31), ma Prentiss Hubb è un cecchino dalla lunga distanza: doppia bomba e -7 Trento (26-33). L’Aquila innesta le marce alte e rosicchia ancora punti agli avversari: due liberi di Mattia Udom valgono il -3 (38-41). Figuerona da due riporta Ulm a +5 (39-43), con quattro punti consecutivi a cronometro fermo di Udom e Baldwin che mantengono Trento ad una sola lunghezza di svantaggio al riposo di metà partita (42-43).

Nella ripresa la Dolomiti Energia opera il sorpasso grazie alla tripla di Baldwin (47-45), con Niang che appoggia il pallone del +6 (51-45). Ulm non ci sta e torna avanti con Williams e Jallow (51-52), ma Biligha dal pitturato tiene i padroni di casa in vantaggio (53-52). L’ex Olimpia Milano si rende protagonista del pareggio (56-56 e 10 punti per il lungo azzurro), con Williams tiene il Ratiopharm a +4 (56-60). Contro-sorpasso trentino con Quinn e Grazulis (63-63), ma è ancora Williams a rimettere tutto in discussione dopo 30’ di gioco (63-63).

Polveri bagnate in avvio di ultimo quarto, con entrambe le squadre che hanno speso diverse energie fisiche e mentali: Mathias muove la retina dopo quasi due minuti (63-65), con Andreas Grazulis che prima impatta nel punteggio (65-65) e poi spara la bomba del nuovo vantaggio (68-67). Contro-break dei tedeschi per il +4 (68-72), con Figueroa che riporta Ulm a due possessi pieni di margine (68-74) quando si entra negli ultimi 5’ del match (68-74). Baldwin fa 2/2 in lunetta, con Trento che torna a segnare ed accorcia a -4 (70-74). Klepeisz è perfetto dalla lunga distanza: +9 Ulm (70-79), ma l’Aquila non vuole mollare e si rifà sotto grazie al duo Grazulis-Hubb (76-79). Figueroa risponde per il Rathiopharm (76-81), ma è ancora Baldwin a tenere a galla Trento (78-81) con un solo minuto rimasto sul cronometro. Finale al cardiopalma: 2/2 per Williams a cronometro fermo (78-83), a cui risponde subito la Dolomiti Energia con Udom e Baldwin (83-84). L’americano spara la tripla del possibile successo a tempo scaduto: finisce 83-85 in favore di Ulm che espugna così l’impianto del capoluogo trentino ed infigge la sesta sconfitta stagionale alla Dolomiti Energia.

IL TABELLINO DEL MATCH

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-RATIOPHARM ULM 83-85 (13-21, 29-22, 21-20, 20-22)

Trento: Ellis 5, Hubb 11, Niang 10, Conti, Forray, Diarra, Udom 12, Biligha 12, Grazulis 15, Baldwin 18.

Ulm: Damit 4, Jensen 7, Essengue ne, Herkenhoff 4, Nunez 8, Klepeisz 5, Figueroa 20, Mathias 9, De Paula 3, Jallow 10, Williams 15.

Credit: Ciamillo