Basket, impresa della Virtus Bologna in Eurolega contro l’Olympiacos Pireo! Cordinier ed Hackett decisivi

La Virtus Bologna compie un’altra impresa in Eurolega! I bianconeri piegano in rimonta i vice-campioni d’Europa dell’Olympiacos Pireo per 69-67, centrando così l’undicesima vittoria stagionale con una prova di carattere e di forza. Complice il ko del Barcellona a Berlino contro l’Alba (74-70, con 11 punti dell’azzurro Gabriele Procida) le V-nere si issano così al secondo posto in solitaria dietro solo alla capolista Real Madrid (14-1). Gli emiliani torneranno in campo tra 48 ore, quando sfideranno in trasferta gli spagnoli del Valencia.

13 punti di Isaia Cordinier e 12 di Marco Belinelli tra le fila dei padroni di casa, con Daniel Hackett – ex di turno – autore di 8 punti e delle due giocate che nel finale hanno deciso il match. Per gli ellenici, invece, 13 punti di Larentzakis e 12 di Moustapha Fall ma non sono bastati ad evitare l’ottavo ko stagionale.

Inizio complicato per i bolognesi con Bryant Dunston che si becca subito un fallo antisportivo: i vice-campioni d’Europa in carica ne approfittano e piazzano un break di 0-6, ma ci pensa Isaia Cordinier con un gioco da quattro punti a scaldare il pubblico emiliano (4-6). Due canestri in fila di Peters riportano l’Olympiacos a +8 (4-12), con la Virtus che non molla grazie al duo Belinelli-Cordinier (12-14). Botta e risposta tra Cacok e Moustapha Fall (14-17), con due liberi di Milutinov ed un 2+1 di Iffe Lundberg che fissano il punteggio sul 17-19 alla prima sirena.

Nel secondo quarto l’Olympiacos alza l’intensità e vola a +10 grazie ad un parziale di 9-0 (17-27). Alessandro Pajola suona la carica per le V-nere dall’arco (20-27), ma gli ospiti ribattono prontamente e ritornano subito sopra la doppia cifra di vantaggio con Milutinov e Larentzakis (20-31). Petrusev porta i biancorossi a +13 (22-35) a meno di quattro minuti dal termine del primo tempo, con Daniel Hackett che brucia la retina dalla lunga distanza (25-35). Marco Belinelli chiude un gioco da tre punti (28-38), mentre un piazzato di Alec Peters vale il 28-40 con cui si va all’intervallo lungo.

La Virtus Bologna esce decisamente meglio dagli spogliatoi nella ripresa con Cordinier e Cacok per accorciare a -8 (32-40), mentre Papanikolau prova a respingere l’assalto con un canestro pesante (32-43). Devontae Cacok segna col fallo (37-45), mentre Marco Belinelli arma il braccio e manda in visibilio la Segafredo Arena con la bomba del -5 (40-45). Canaan replica subito con la stessa moneta (40-48), ma l’ex San Antonio Spurs non ci sta e sale a quota 11 punti segnati poco dopo (42-48). 2/2 per Tornike Shengelia dalla lunetta e -4 (44-48), con Canaan che è un cecchino dalla distanza (44-51). Milutinov e Nigel-Goss riportano l’Olympiacos a +10 (45-55), con Cordinier che tiene a contatto i padroni di casa: si va così all’ultima pausa breve sul punteggio di 47-55.

Moustapha Fall apre le marcature del quarto conclusivo (47-57), ma la Virtus Bologna rimane a -6 grazie a Dobric e Dunston (51-57). Tripla di Larentzakis e +9 (51-60), con ‘Iffe’ Lundberg che si mette in proprio per il -5 (55-60). Fallo tecnico fischiato a Luca Banchi – Larentzakis fallisce il libero – e piazzato di Moustapha Fall: gli ateniesi battono un colpo (55-62) nella bolgia della Segafredo Arena. 1/2 per Daniel Hackett in lunetta (56-62), con Milutinov che commette un fallo antisportivo. Ognjen Dobric non si fa pregare due volte: bomba e -2 (60-62), la partita è ancora apertissima. Larentzakis spara la tripla del +5 (60-65), ma due fiammate di Hackett e Shengelia tengono la Virtus Bologna a -1 quando si entra nei minuti finali (64-65): time-out immediato di Bartzokas, con Dobric che dall’arco mette la freccia per le V-nere (67-65). Larentzakis pareggia dalla lunetta (67-67), ma Daniel Hackett si prende la scena nel finale con un canestro dalla media ed uno sfondamento subito. La tripla di Larentzakis sulla sirena si spegne sul ferro: finisce 69-67, la Virtus Bologna vince con una prova di forza e blinda il secondo posto in solitaria in Eurolega!

IL TABELLINO DEL MATCH

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-OLYMPIACOS PIREO 69-67 (17-19, 11-21, 19-15, 22-12)

Virtus Bologna: Cordinier 13, Lundberg 5, Belinelli 12, Pajola 3, Smith ne, Dobric 10, Cacok 7, Shengelia 6, Hackett 8, Polonara 2, Dunston 3, Abass.

Olympiacos Pireo: Walkup 3, Williams-Goss 2, Canaan 6, Larentzakis 13, Fall 12, Papanikolaou 5, Brazdeikis 5, Peters 7, Petrusev 4, Milutinov 10, Sikma nè, McKissic .

Credit: Ciamillo

