Basket, impresa Trento in EuroCup: Gran Canaria battuto a domicilio per 98-76!

Grandissima vittoria esterna per Trento nella 12ma giornata dell’EuroCup 2023-2024. Alla Gran Canaria Arena, i ragazzi di Paolo Galbiati dominano a sorpresa dal secondo quarto in poi contro Gran Canaria (capolista del girone B e campione in carica della competizione) e si impongono con un perentorio 98-76. Grazie a questo successo, la compagine italiana porta il proprio record sul 5-7 e raggiunge l’Aris (quinto) e il Liektabelis (sesto) nel gruppo B, avvicinandosi alla zona playoff.

Fondamentali questa sera per Trento i 23 punti di Andrejs Grazulis, i 17 di Kamar Baldwin e i 10 a testa di Quinn Ellis, Toto Forray e Paul Biligha. Dall’altra parte non bastano invece i 17 di Nicolas Brussino e gli 11 di Roko Prkacin.

L’inizio di partita è abbastanza equilibrato e ricco di canestri: da una parte sono subito attivi Happ, Brussino e Landesberg, dall’altra rispondono quasi colpo su colpo Baldwin (autore di 10 punti in meno di otto minuti), Biligha e Grazulis e il primo quarto termina con la squadra di casa avanti di poco (31-27). In apertura di secondo periodo Gran Canaria prova ad accelerare con il gioco da tre di Lammers (34-27), ma subito dopo Trento reagisce e con un parziale di 9-1 ribalta il risultato (35-36). La rimonta effettuata carica i ragazzi di Galbiati, che poi continuano a giocare meglio e allungano prima dell’intervallo con il solito trio Baldwin-Biligha-Grazulis (44-51).

Al rientro dagli spogliatoi si prosegue sui binari della seconda parte del secondo quarto: Gran Canaria non riesce a fare male, mentre Trento continua a dominare il gioco e la conseguenza è il +20 (59-79) a fine terza frazione. A questo punto alla squadra spagnola servirebbe una grande reazione per avere possibilità di rientrare, ma la reazione non arriva e gli ospiti possono dunque gestire comodamente il vantaggio fino al nettissimo 98-76 finale.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

DREAMLAND GRAN CANARIA – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 76-98 (31-27, 13-24, 15-28, 17-19)

Gran Canaria: Kljajic 7, Slaughter 3, Bassas 3, Albicy 2, Prkacin 11, Brussino 17, Salvo 4, Pelos 4, Shurna 3, Landesberg 8, Happ 9, Lammers 5

Trento: Ellis 10, Stephens 2, Hubb 7, Alviti, Niang 3, Conti, Forray 10, Cooke Jr. 8, Udom 8, Biligha 10, Grazulis 23, Baldwin 17

Credit: Ciamillo

