Basket, Olimpia Milano in emergenza contro il Villeurbanne, ma serve una striscia vincente

Torna in campo domani sera l’EA7 Emporio Armani Milano e avversario di giornata in Eurolega è una vecchia conoscenza, Gianmarco Pozzecco con il suo Asvel Villeurbanne. Una sfida sulla carta in improba per i biancorossi, che però arrivano all’appuntamento ancora in piena emergenza infortuni.

A Nikola Mirotic e Maodo Lo, infatti, si è aggiunto anche Pippo Ricci prima del match di campionato contro Varese, mentre come ben sappiamo Kevin Pangos è ormai fuori dal progetto Milano. Se a loro tre si aggiunge un Billy Baron che ha appena otto minuti di campo nelle gambe negli ultimi 6 mesi, si capisce come la sfida contro il Villeurbanne rischia di trasformarsi in una trappola per i ragazzi di Ettore Messina.

Ma quella contro i francesi è una partita che Milano non può perdere, dopo aver finalmente ritrovato la vittoria in Europa in casa del Barcellona settimana scorsa e dopo una striscia, tra Eurolega e campionato, di tre vittorie consecutive. Serve confermarsi per confermare la fiducia nella squadra, ma soprattutto Milano ha davanti a sé quattro match interni nei prossimi cinque turni di Eurolega e serve una striscia vincente per rilanciarsi in chiave playoff.

Guardando ai ragazzi di Pozzecco, occhi puntati sull’esperienza di Nando De Colo, sulla voglia di rivalsa dell’ex Timothe Luwawu-Cabarrot, che sta viaggiando a quasi 15 punti di media a partita, sulla capacità realizzativa anche di Joffrey Lauvergne, forte anche a rimbalzo, come il suo compagno Youssoupha Fall. Il Villeurbanne sarà anche ultimo in classifica e ha perso tutte le sette partite casalinghe, ma resta un avversario pericoloso, soprattutto per una squadra non ancora al top come Milano.

Credits: Ciamillo

Leggi tutte le notizie di Basket su OA Sport...