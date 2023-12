NFL, nella 16a settimana arrivano i successi di Dolphins, Browns, Lions, Bills, Rams e Bucs

Nel turno natalizio della NFL sono andati in scena i match della 16a settimana e, in poche parole, ormai tutto è pronto per i play-offs. Nella AFC, in attesa dei primi della classe, i Baltimore Ravens (11-3), che giocheranno questa notte, i Miami Dolphins (11-4) staccano il pass per la post-season superando i Dallas Cowboys (10-5) per 22-20 dopo un match tiratissimo.

Al terzo posto salgono i Cleveland Browns (10-5) che passano in casa degli Houston Texans (8-7) per 36-22 con un Flacco da 368 yds, 3 td e 2 intercetti. Ancora un successo per i Buffalo Bills che vincono 24-22 in casa dei Los Angeles Chargers, mentre sempre questa notte i Kansas City Chiefs (9-5) se la vedranno con i Las Vegas Raiders.

Passando alla NFC i San Francisco 49ers rimangono al comando e questa notte attendono i Baltimore Ravens in un possibile anticipo del Super Bowl. I californiani sono sull’11-3, precedendo i sempre più sorprendenti Detroit Lions (11-4) che nella giornata di ieri hanno espugnato il campo dei Minnesota Vikings (7-8) per 30-24.

Terza posizione momentanea per i Philadelphia Eagles (10-4) che questa notte saranno di scena contro i New York Giants in uno scontro interno alla NFC East. Cadono, come detto, i Dallas Cowboys che scivolano sul 10-5, mentre a quota 8-7 troviamo tre squadre. I Tampa Bay Buccaneers che stendono 30-12 i Jacksonville Jaguars, i Los Angeles Rams (che hanno la meglio 30-22 sui New Orleans Saints) ed i Seattle Seahawks che sono passati sul campo dei Tennessee Titans per 20-17. La lotta per le ultime 3 posizioni della Conference in vista dei play-offs vede coinvolte ben 7 squadre e si deciderà solamente nella week18.

Foto: Ringo Chiu / Shutterstock.com

