Baseball: i gironi della Serie A 2024. A gennaio il calendario ufficiale

Comincia a prendere lentamente forma quella che sarà la Serie A 2024 di baseball. In occasione della riunione del consiglio Federale della FIBS sono stati infatti definiti i cinque gironi che andranno a comporre la prima fase del massimo Campionato italiano.

Nel girone A saranno della partita le tre grandi potenze Fortitudo, San Marino e Parma Clima, le quali condivideranno il raggruppamento con Bsc Grosseto, Bbc Grosseto e Macerata Angels. Nel Girone B ci saranno invece Modena B.C., Collecchio, Verona, Poviglio, Settimo e Milano 1946.

New Black Panthers, Cagliari, Padova, Rovigo, Crocetta, New Rimini faranno invece parte del Girone C, mentre il Girone D sarà contraddistinto dalla presenza di Nettuno 45, Godo, Padule, Athletics Bologna, Lions Nettuno, Fiorentina. Si chiude quindi con Senago, Reggio Rays, Codogno, Oltretorrente, Grizzlies Torino, Catalana, squadre appartenenti al Girone E.

La presenza dei Lion’s Nettuno è determinata dal forfait del Cervignano Tigers, team che ha rinunciato all’iscrizione. Ricordiamo che il calendario della Serie A 2024 di baseball sarà deciso il prossimo 20 gennaio, ultima data utile per la comunicazione di eventuali altre rinunce.

SERIE A BASEBALL 2024: LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI

Girone A: Fortitudo Bologna, San Marino, ParmaClima, Bsc Grosseto, Bbc Grosseto e Macerata Angels.

Girone B: Modena B.C., Collecchio, Verona, Poviglio, Settimo, Milano 1946.

Girone C: New Black Panthers, Cagliari, Padova, Rovigo, Crocetta, New Rimini.

Girone D: Nettuno 45, Godo, Padule, Athletics Bologna, Lions Nettuno, Fiorentina.

Girone E: Senago, Reggio Rays, Codogno, Oltretorrente, Grizzlies Torino, Catalana.

Foto: FIBS

