Basket, i migliori italiani dell’11a giornata di Serie A. Nicolò Melli decisivo, Spissu e Della Valle sugli scudi

Nel weekend appena trascorso la Serie A di basket ha completato l’undicesima giornata, con i portacolori azzurri risultati spesso decisivi per le sorti delle squadre di cui difendono i colori. Andiamo quindi a scoprire insieme i migliori giocatori italiani dell’ultimo turno.

Marco Spissu trascina l’Umana Reyer Venezia al successo casalingo contro la Givova Scafati (83-59) grazie a 19 punti insieme ai 10 di Amedeo Tessitori, mentre per i campani del neo-allenatore Matteo Boniciolli 9 punti ciascuno di Alessandro Gentile e Riccardo Rossato.8 punti di Gianluca Derosa nel colpo esterno dell’Estra Pistoia contro la Bertram Tortona (97-100), a cui non bastano i 16 punti di Luca Severini ed i 12 di Tommaso Baldasso ad evitare il ko. Affermazione fuori casa dell’Unahotels Reggio Emilia sul campo della GeVi Napoli (87-89) con 11 punti di Michele Vitali, mentre tra le fila dei partenopei 11 punti di Alessandro Lever e 10 punti di Giovanni De Nicolao.

Amedeo Della Valle conduce la Germani Brescia ad una netta vittoria contro la Dinamo Sassari (100-65) che vale il primo posto in solitaria in classifica con 19 punti, ben coadiuvato dall’italo-americano John Petrucelli autore di 12 punti – 5 punti per Alessandro Cappelletti tra i sardi. 2 punti ciascuno per Andrea Mezzanotte ed Alessandro Zanelli per la Nutribullet Treviso contro la Vanoli Cremona (70-76) nonostante i 20 punti di Davide Denegri ultimo ad arrendersi dei suoi. Capitan Nicolò Melli sfiora la doppia doppia con 15 punti e 7 rimbalzi nel derby d’Italia vinto dall’Olimpia Milano sulla Virtus Bologna (82-80), con 16 punti di Marco Belinelli per le V-nere.

La Dolomiti Energia Trentino mostra i muscoli contro la Carpegna Prosciutto Pesaro (74—87) con 12 punti del centro azzurro Paul Biligha, mentre per la Vuelle 11 punti di Riccardo Visconti ed 8 punti con 10 rimbalzi di Leonardo Totè. Nel match che chiudeva la domenica di basket in Serie A la Happy Casa Brindisi prevale sull’Openjobmetis Varese (86-81) con Eric Lombardi che mette a referto due punti, mentre per gli ospiti il miglior italiano è Tomas Woldetensae con 7 punti segnati.

Credit: Ciamillo