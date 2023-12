Basket femminile: Virtus Bologna in volata sul Geas, dominio Schio a Battipaglia

Si sono giocati oggi i due anticipi della 12a giornata di Serie A1 femminile 2023-2024. In particolare, ad attirare l’attenzione è il big match tra Virtus Segafredo Bologna e Allianz Geas Sesto San Giovanni, vista l’unidirezionalità sostanziale del confronto tra Battipaglia e Schio.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI 71-67

Spettacolare l’inizio di Olbis Andrè e Francesca Pasa, grandi protagoniste nel 22-7 che segna il primo quarto prima del parziale rientro del Geas sul 27-16. Le rossonere, indomite, sfruttano una grande fiammata di Ilaria Panzera per rientrare fino al -2 (30-28). Serve il finale di secondo periodo per vedere il primo sorpasso, firmato da un’assai incisiva Valeria Trucco per il 36-37 prima del 38-38 dell’intervallo.

Lotta aperta al rientro in campo, con Lauren Cox che tenta di riportare le padrone di casa con un vantaggio significativo e Jazmon Gwathmey che risponde adeguatamente. A 10′ dal termine è 55-53, e il duello quasi punto a punto rimane fino a tre minuti e poco meno dal termine. Decisiva la tripla di Pasa del 68-62, anche perché il recupero ospite è smorzato da un 3/4 virtussino in lunetta (1/2 Andrè, 2/2 Cecilia Zandalasini).

TOP SCORER

BOLOGNA – Andrè 13, Zandalasini e Cox 11

GEAS – Gwathmey e Trucco 17, Conti 15

O.ME.P.S. BATTIPAGLIA-FAMILA WUBER SCHIO 50-98

Quasi doppiato il club campano, che resta in partita soltanto per un quarto al PalaZauli di fronte alle tricolori. Nelle prime fasi Battipaglia riesce a costruire anche un vantaggio di 10-6 e poi 12-9 con la coppia Ciera Johnson-Sarah Seka, che tiene anche il primo tentativo di assolo del Famila (20-22 dopo 10′). Dal 12° minuto in avanti, però, è solo territorio orange con Elisa Penna, Martina Crippa e poi Robyn Parks che danno una carica da 7-27 per il 27-49 dell’intervallo. Il divario aumenta considerevolmente nel resto del tempo, con Giorgios Dikaioulakos che non lascia in campo nessuna per più di 28 minuti. Il tutto nonostante l’assenza (non a breve termine) di Dorka Juhasz e quella di Jasmine Keys, i cui problemi sembrano però più leggeri.

TOP SCORER

BATTIPAGLIA – Johnson 14, Seka 11, Chiovato 6

SCHIO – Sivka 14, Penna 13, Crippa e Bestagno 12

