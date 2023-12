Basket femminile: Schio facile in Eurolega sul Sepsi-SIC, arriva la sesta vittoria

Tutto facile per il Famila Schio nella nona giornata di Eurolega. Battuta la formazione meno quotata del girone A, l’ACS Sepsi-SIC, per 88-72: ora il record è di 6-3 in attesa della difficile trasferta di Miskolc, dove ci sarà da affrontare l’ostacolo DVTK che è la grande sorpresa di quest’annata. Tante le prove di livello: 22 punti per Robyn Parks, 15 per Arella Guirantes, 14 per Julia Reisingerova e 11 a testa per Elisa Penna e Costanza Verona. Sul fronte rumeno 21 per Morgan Green, 18 per Borislava Hristova e 12 per Courtney Range.

La sostanza del match è quella che si racchiude nel primo quarto, dominato dalle scledensi. Verona e Parks cominciano a scavare il solco, Reisingerova offre una bella mano al pari di Guirantes e così, dopo 10′, è già 28-16 con tanto di gioco da quattro punti proprio di Parks. Le rumene provano a riprendersi con il duo Range-Hristova, ma tutto ciò che trovano è al massimo il -7; un Famila ispiratissimo va all’intervallo avanti 49-38.

I secondi 20 minuti sono sostanzialmente un atto di gestione molto maturo del club veneto. La difesa funziona quando deve e mai fa riavvicinare il team che fa base a Sfantu Gheorghe oltre gli 8 punti di ritardo. Anzi, quando serve Parks accelera ancora per il +16 (63-47), coadiuvata da una ritrovata Penna per il 65-47. Si entra negli ultimi 10′ sul 70-57, ma di pericoli non ce ne sono: Sottana assesta qualche colpo definitivo, Guirantes ribadisce. Con il match ormai finito Dikaioulakos fa esordire Martina Mutterle in Europa: finisce 88-72.

BERETTA FAMILA SCHIO-ACS SEPSI-SIC 88-72

SCHIO – Bestagno 7, Sottana 6, Sivka 2, Verona* 11, Guirantes* 15, Mutterle, Crippa, Chagas, Parks* 22, Penna* 11, Reisingerova* 14. All. Dikaioulakos

SEPSI-SIC: Gereben* 7, Nystrom* 3, Lipovan ne, Hristova* 18, Armanu 2, Catinean, Belegante ne, Jankovic 9, Green* 21, Range* 12, Toma ne. All. Mikes

Foto: fiba.basketball