Basket femminile, la Virtus Bologna piega il Gyor e interrompe la striscia negativa in Eurolega

La Virtus Bologna torna alla vittoria nell’Euroleague Women! Le V-nere interrompono la striscia negativa di cinque sconfitte consecutive e piegano alla Segafredo Arena le ungheresi dell’UNI Gyor per 76-70, in un match condotto dalla palla a due fino alla sirena finale. Quarto successo per le bianconere nel gruppo B, ad una sola vittoria di distacco da Villeneuve e Perfumerias Avenida che occupano le ultime posizioni utili per passare il turno.

Doppia doppia di Olbis Andre’ con 14 punti e 13 rimbalzi tra le fila feline, insieme ai 18 punti di Haley Peters ed ai 13 di Cecilia Zandalasini. Per le magiare, invece, 23 punti di Destiny Slocum e 15 di Agnes Torok.

Le emiliane partono subito col piede giusto con un parziale di 9-3 in apertura, con Cecilia Zandalasini che deposita il pallone del +10 (13-3) costringendo il coach ospite a fermare il gioco per un minuto di sospensione. Slocum prova a suonare la carica dall’arco (15-6), ma Peters risponde poco dopo per il +8 (20-12). Torok riporta le ungheresi a -5 dalla lunga distanza (20-15), con Iliana Rupert che replica con la stessa moneta (23-15). Un piazzato di Carleton ed una bomba di Haley Peters valgono il 28-17 con cui si chiude il primo quarto.

Mini-break del Gyor in avvio di seconda frazione (28-23), con la Virtus Bologna che riprende prontamente le misure grazie a Orsili e Rupert (32-25). Le ospiti rosicchiano qualche punto dalla lunetta (34-28), ma Peters si mette in proprio con due canestri in fila per il +9 (39-30) a meno di tre minuti dal termine del parziale. Pasa pesca Andre’ nel pitturato per il +11 (41-30), con Torok prima e Carleton poi che sparano due bombe per il -4 (44-40). Ci pensa Olbis Andre’ a piazzare la zampata del 46-40 con cui si va all’intervallo lungo.

Il centro della Nazionale si prende la scena in avvio di ripresa (50-40), insieme a Lauren Cox micidiale dalla lunga distanza (53-44). Andre’ e Rupert mantengono due possessi pieni di vantaggio per la Virtus Bologna (57-50), ritornando sopra la doppia cifra di margine grazie al 2/2 in lunetta di Haley Peters (61-50). Slocum è ancora perfetta dall’arco (61-53), ma anche Beatrice Barberis dimostra di avere la mano calda da lontano: si va alla terza sirena sul punteggio di 64-53 in favore delle V-nere.

L’ultima frazione si apre nel segno di Alessandra Orsili, che emula la compagna con la tripla del +16 (69-53): la Virtus Bologna preme sull’acceleratore, con Peters che si arresta e tira per il massimo vantaggio a +18 (71-53). Timida reazione ospite con Torok (71-58), ma le emiliane rispondono colpo su colpo con un altro mini-parziale di 5-0 (75-60) quando si entra nei 5’ conclusivi del match. Ruff-Nagy prova a caricarsi la squadra sulle spalle: tripla e -11, time-out di coach Vincent (76-65). Il Gyor prova a credere nella rimonta dando fondo a tutte le energie rimaste con Hegedus e Dombai ma non basta: la Virtus Bologna vince per 76-70 e ritrova il sorriso in Eurolega dopo cinque ko consecutivi!

IL TABELLINO DEL MATCH

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-UNI GYOR 76-70 (28-17, 18-23, 18-13, 12-17)

Virtus Bologna: Consolini, Cox 12, Pasa 2, Rupert 9, Zandalasini 13, Andre’ 14, Barberis 3, Del Pero, Orsili 5, Peters 18.

Gyor: Dombai 7, Hegedus 4, Ruff-Nagy 7, Slocum 23, Torok 15, Bach 2, Carleton 10, Goree 2, Gyongyosi, Molnarova ne.

