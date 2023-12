Basket femminile: Ragusa e Roma vincono gli anticipi della 7^ giornata di Serie A1

È iniziato questa sera il recupero della settima giornata della Serie A di basket femminile. Si sono svolti i primi due anticipi che hanno visto le vittorie di Roma e Ragusa rispettivamente contro Sesto San Giovanni e Faenza.

Tutto davvero molto facile per la Passalacqua, che ottiene la sesta vittoria in campionato, dominando contro Faenza per 94-64. Una partita che si è decisa nel terzo quarto, con un parziale di 30-14 in favore delle siciliane. Grande prova di Oderah Chidom con 22 punti, 7 rimbalzi e 6 assist, ma ottimo anche il contributo di Maria Miccoli con 13 punti.

Roma continua nel suo ottimo momento e ottiene un’altra vittoria pesante in casa. Questa volta il successo arriva contro l’Allianz Sesto San Giovanni per 76-65. Grande equilibrio, con le romane che hanno fatto loro la partita nell’ultimo quarto. Decisivi i 17 punti di Egle Sventoraite e i 15 di Leia Dongue.

IL TABELLINO DELLE PARTITE

OXYGEN ROMA – ALLIANZ SESTO SAN GIOVANNI 76-65 (21-23, 18-17, 17-12, 20-13)

Roma: Sventoraite 17, Czukor 16, Dongue 15

Sesto San Giovanni: Gwathmey 18, Moore 17, Trucco 10

PASSALACQUA RAGUSA – E WORK FAENZA 94-64 (24-18, 22-18, 30-14, 18-14)

Ragusa: Chidom 22, Juskaite 15, Thomas 15

Faenza: Dixon 20, Tagliamento 11, Brossmann 9

Credit Ciamillo

