Basket femminile, le migliori italiane dell’11a giornata di A1. Trimboli, Sottana e il peso dell’esperienza

Il campionato italiano è arrivato all’undicesima (o decima, volendo seguire il fatto che settima e tredicesima sono de facto invertite) giornata, e anche stavolta c’è qualche parola da spendere in relazione alle giocatrici tricolori che si sono ben distinte nel corso di un fine settimana in grado di chiarire quattro cose: Venezia è in fuga, Schio il suo lo fa sempre, Bologna è in affanno e Campobasso sta raggiungendo grandi altezze.

Proprio dalla Molisana bisogna partire: MVP, per numeri, della giornata è Stefania Trimboli. Nel 78-75 della Magnolia sul Brixia Basket per lei arrivano 14 punti, 4 rimbalzi e 4 assist, ma soprattutto i canestri che contengono la rimonta bresciana nell’ultimo quarto. Il tutto a supporto della spaventosa performance di Pallas Kunaiyi-Akpanah (22 e 13), che sta contribuendo in modo determinante a far salire il club molisano in alto. Il tutto senza scordare Martina Kacerik e il suo ruolo di faro al di là dei numeri. Dall’altra parte 11 (di cui 7 dalla lunetta), 5 e 5 per Carlotta Zanardi, con Elisabetta Tassinari a cercare vanamente di causare il riaggancio con un brillante ultimo quarto.

Quanto a Schio, ancora una volta Giorgia Sottana porta il lato decisivo delle cose al suo solito altissimo livello. Nell’ultimo quarto della sfida contro San Martino di Lupari è lei a realizzare punti importanti, donare equilibrio e condire, oltre ai 10 punti, 3 rimbalzi e 6 assist, la sua prestazione con fattori che sono pallacanestro, ma non solo quella. O almeno, non quella convenzionalmente riscontrabile con le cifre.

Questa stagione sta rivelando anche chiavi importanti in casa Reyer Venezia. Magari il gruppo italiano non fa i numeri che portano dritti sulle prime pagine dei giornali, ma è sempre in grado di fornire costante qualità. Basti vedere, ad esempio, il tabellino della vittoria su Ragusa, costruita nei periodi centrali: 12 punti per Matilde Villa, 13 per Martina Fassina, 8 con 4 rimbalzi per Francesca Pan, 5 con 5 rimbalzi per Lorela Cubaj. Allargando il discorso, va rimarcato come ognuna di loro abbia un ruolo, e questo sistema ad ora sta funzionando benissimo.

Restano due annotazioni da compiere. Una riguarda il netto successo di Roma su Faenza, in cui si rivedono i numeri di Nicole Romeo, Giulia Natali e Caterina Gilli. Questi, rispettivamente, sono: 16 punti, 15 punti e 5 punti e 10 rimbalzi, il tutto limitando mediamente Marzia Tagliamento. L’altra concerne il Geas Sesto San Giovanni, che si gode la quasi doppia doppia da 11 punti e 9 rimbalzi di Gina Conti nel confronto tra vicine contro il Sanga Milano.

Foto: ufficio stampa Magnolia Campobasso