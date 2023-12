Basket femminile: la Dinamo Sassari batte Namur e supera il primo turno di playoff in EuroCup

Il Banco di Sardegna Sassari si qualifica per il secondo turno dei playoff di EuroCup 2023-2024 femminile. La squadra allenata da Antonello Restivo conferma e amplia il risultato di 79-73 acquisito all’andata, prevalendo al ritorno per 52-63 contro il Basket Namur Capitale (Belgio). Clamorosa performance di Mya Hollingshed da 19 punti e 16 rimbalzi, mentre Debora Carangelo, pur tirando con 5/19, ne fa 18. Dall’altra parte 11 di Wivine Defosset. Prossima sfida molto dura per il Banco, che avrà il BLMA, tra le formazioni al top del campionato francese.

Per la formazione sarda fondamentale l’apporto del primo quarto, chiuso sull’8-19 con l’apporto delle piccole e di Joens, molto importante in questa fase. Hollingshed entra in scena solo in un secondo momento, e che secondo momento: a rimbalzo c’è più lei di chiunque altra, e anche la fiammata di Perisa viene presto respinta dalla coppia Joens-Carangelo (25-37 all’intervallo).

La seconda metà di gara vede Zelnyte provare a scuotere le belghe, solo per una sonora respinta che arriva fino al +17 firmato da Joens da tre (35-52). Negli ultimi dieci minuti si arriva sul 39-52, ma in realtà i punti di vantaggio sono 19 perché il doppio confronto è totalmente a favore di Sassari. Che, a questo punto, può gestire senza problemi e lo fa dandosi tempo per continuare la propria cavalcata europea almeno fino a metà gennaio.

Adesso arriverà il BLMA di Lattes-Montpellier, formazione con un paio di elementi in odor di Nazionale francese nonché Kyara Linskens. E sarà lei l’elemento più pericoloso: 15 punti e 7,8 rimbalzi di media, ha fatto parte molto attiva del Belgio che ha vinto (finalmente) gli ultimi Europei.

Foto: fiba.basketball

