Basket femminile, Campobasso batte San Martino e aggancia la Virtus Bologna al 3° posto in Serie A. Sassari e Ragusa ok

Si è conclusa poco fa la dodicesima giornata della Serie A 2023/2024 di basket femminile. Dopo i due anticipi di ieri sera, in cui sono arrivate le vittorie di Virtus Bologna e Schio rispettivamente contro Sesto San Giovanni e Battipaglia, si sono disputate oggi le restanti quattro partite (da segnalare che in questa giornata ha riposato la Reyer Venezia).

Tutto facile per Ragusa, che domina dall’inizio alla fine sul campo di Sanga Milano e si impone con un netto 76-52. Fondamentali per la compagine siciliana i 24 punti e 12 rimbalzi di Oderah Chidom e i 13 di Maria Miccoli, mentre dall’altra parte non bastano i 23 punti e 6 rimbalzi di Helmi Tulonen e i 10 di Susanna Toffali. Grazie a questo successo, Ragusa sale a 10 punti in classifica con un record di 5-5 e rafforza l’ottava posizione.

Il Brixia Brescia fa la differenza nel quarto periodo contro l’Oxygen Roma (20-12) e vince per 74-62, ottenendo due punti che permettono di agganciare l’Oxygen Roma a quota 6 in nona posizione. Sugli scudi per la compagine lombarda soprattutto Carlotta Zanardi con i suoi 23 punti, 8 rimbalzi e 6 assist, ma va menzionata anche la buonissima prova di Vasiliki Luoka (15 punti e 5 rimbalzi). Inutili invece per l’Oxygen Roma i 15 punti e 9 rimbalzi di Ezinne Kalu e i 13 di Nicole Romeo.

Vittoria importante per Campobasso, che sconfigge in trasferta il San Martino di Lupari per 49-46 al termine di un match tiratissimo e raggiunge la Virtus Bologna al terzo posto a quota 16. Decisivi i cinque punti nel finale della coppia Quinonez Mina-Mistinova, che hanno permesso di allungare sul 44-49, prima dell’ininfluente canestro di Kostowicz nel finale. Al termine dell’incontro la top scorer è Nina Dedic con 11 punti (che si aggiungono agli 11 rimbalzi), ma in casa Campobasso meritano di essere menzionati anche i 10 punti a testa della stessa Mistinova e di Stefania Trimboli. Per San Martino non sono invece sufficienti i 19 punti e 18 rimbalzi di Stephanie Kostowicz e i 15 di Anastasia Conte.

Infine, Sassari fatica moltissimo in casa di Faenza, ma alla fine riesce a imporsi per 74-68. Da segnalare per la compagine sarda i 27 punti di una scatenata Ivana Raca, i 14 di Debora Carangelo e i 12 punti e 8 rimbalzi di Agnieszka Kaczmarczyk. Per Faenza non sono invece abbastanza i 16 punti di Marzia Tagliamento, i 15 di Tina Cvijanovic e i 14 di Antonia Peresson. In virtù di questo successo, Sassari sale a 12 punti in classifica e aggancia San Martino di Lupari e Sesto San Giovanni al quinto posto.

CLASSIFICA SERIE A BASKET FEMMINILE 2023/2024

1. Reyer Venezia 20 pts.

2. Schio 18 pts.

3. Virtus Bologna 16 pts.

4. Campobasso 16 pts.

5. Sesto San Giovanni 12 pts.

6. San Martino di Lupari 12 pts.

7. Sassari 12 pts.

8. Ragusa 10 pts.

9. Brixia 6 pts.

10. Oxygen Roma 6 pts.

11. Faenza 4 pts.

12. Sanga Milano 2 pts.

13. Battipaglia 0 pts.

