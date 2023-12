Basket, Devontae Cacok si ferma per un infortunio al ginocchio. Si teme un lungo stop, Virtus Bologna sul mercato?

Pessime notizie in vista dei prossimi impegni per la Virtus Segafredo Bologna, che perde causa infortunio anche Devontae Cacok. Il lungo americano, come riporta la società bianconera nel comunicato ufficiale odierno, “ha riportato un trauma al ginocchio destro nel corso della gara con Partizan Belgrado dello scorso 28 dicembre. Il giocatore resterà a riposo e verrà rivaluto nei prossimi giorni a seguito di ulteriori approfondimenti diagnostici“.

Le indiscrezioni delle ultime ore sono però abbastanza allarmanti, infatti si parla di un probabile stop di 6-8 mesi che metterebbe la parola fine alla sua stagione 2023-2024. Secondo ‘Repubblica’ sarebbe necessario un intervento chirurgico per l’interessamento della rotula, anche se in tal senso si riveleranno decisivi gli approfondimenti dei prossimi giorni.

A questo punto, considerando l’attuale situazione fisica del reparto lunghi (Jordan Mickey è ai box dallo scorso 10 dicembre per un infortunio muscolare alla coscia), le Vu Nere interverranno quasi sicuramente sul mercato per aggiungere un nuovo giocatore alle rotazioni di coach Luca Banchi in vista delle tante partite di Eurolega e campionato previste ad inizio 2024.

Credit: Ciamillo

