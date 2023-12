Basket: continua la crisi di Varese. Sconfitta anche in Fiba Europe Cup con il Leiden

Continua la crisi di Varese. Dopo le sconfitte in campionato ne arriva un’altra anche in Fiba Europe Cup, dove il cammino verso la qualificazione diventa ormai veramente complicato. La Itelyum è caduta in casa contro gli olandesi del Leinden per 82-79 al termine di una partita che sembrava in controllo per i padroni di casa e con invece il Leinden che ha ribaltato con un parziale di 24-13.

Non è bastato un clamoroso Gabe Brown da 23 punti e 15 rimbalzi, ma anche un buonissimo Olivier Hanlan da 17 punti, oltre alla doppia cifra di Vincent Shahid (12) e James Calvin Young (12). Decisivi per il Leiden, invece, per il Leiden i 30 punti di Tajion Jones.

Una partita che ha visto un primo quarto in pieno equilibrio (18-19), ma Varese poi riesce ad accelerare nel secondo quarto, presentandosi avanti di sei punti all’intervallo. La Itelyum arriva a toccare anche il +11 e sembra davvero in pieno controllo.

Invece nel finale di quarto il Leiden accorcia, ma comunque Varese è avanti 66-58 a fine terzo quarto. Nell’ultima frazione Varese si mantiene avanti, ma negli ultimi tre minuti subisce un parziale di 9-0 che ribalta l’inerzia del match. Young ha l’ultima palla per pareggiare, ma sbaglia. Varese perde ancora.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ITELYUM VARESE – ZZ LEIDEN 79-82 (18-19, 27-20, 21-19, 13-24)

Varese: Brown 23, Cauley-Stein 8, Hanlan 17, Shahid 12, Young 12, Assui, Librizzi 3, Ulaneo 4, Virginio, Woldetensae, Zhao

Leiden: Gross 13, Jones 30, Van Bree 19, Ververs 6, Bos, Bouwknecht 6, Kruithof 6, Schaftenaar, Sicking 2, Van der Schalie

Credit Ciamillo