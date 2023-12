Basket: Brescia vince e va alle Final Eight, Venezia espugna Bologna al supplementare in Serie A

Sera di emozioni, quella regalata dalla Serie A con gli anticipi della 12a giornata. La Germani Brescia è la prima squadra a potersi dire qualificata per la Coppa Italia, mentre nel big match tra seconde è la Reyer Venezia a mettere a segno il colpo esterno a Bologna. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-GERMANI BRESCIA 70-77

La vittoria in quel del PalaBigi vale doppio per la Germani, che conserva il primo posto solitario in classifica ed è anche la prima qualificata per le Final Eight di Coppa Italia del prossimo febbraio al Pala Alpitour di Torino. Il primo quarto è sostanzialmente equilibrato, con Bilan che mostra i suoi soliti lampi di classe da una parte e la coppia Hervey-Weber che vuole dimostrare di non essere da meno dall’altra. Dopo 10′ è 22-23. Nel secondo periodo Smith cade, ha un problema al ginocchio, ma rientra in seguito. Si continua sul filone del punto a punto, ma Bilan diventa sempre meno contenibile ed è lui a sostanziare il 38-42 di Brescia all’intervallo.

Si riparte con gli ospiti che salgono fino al +8, ma Reggio Emilia riesce a trovare il modo di risalire, lentamente, ma costantemente. Tra Hervey e Weber è 51-53, poi Smith segna il pari dopo il timeout. Si scaldano i nervi, arrivano un tecnico per Petrucelli e un antisportivo per Weber. La Germani sembra beneficiare del momento, ma ancora Smith s’inventa un paio di iniziative per il 63-61 a 10′ dal termine. Gli attacchi quasi si fermano (e lo fanno del tutto per i primi due minuti), ma quando si riparte sono i biancoblu a ritrovare la parità con Massinburg e poi il vantaggio con Petrucelli da tre. Gabriel, poco più avanti, ribadisce per il +5, Hervey risponde ancora da tre per il 70-72, ma c’è ancora luce sul pianeta Bilan e tanto basta per portare il 70-77 finale.

TOP SCORER

REGGIO EMILIA – Hervey 17, Weber 15, Smith 14

BRESCIA – Bilan 24, Petrucelli 13, Massinburg 10

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-UMANA REYER VENEZIA 84-85 dts

Partita dai risvolti quantomeno difficilmente pronosticabili alla Segafredo Arena. Venezia parte bene con Tucker che mostra subito di esere in partita: dopo 5′ di equiibrio è lui a trascinare il resto degli USA della Reyer fino al 10-23 prima dei 5 in fila di Belinelli per il 15-23 dopo 10′. Brown tiene i suoi oltre la doppia cifra di vantaggio, ma le V nere iniziano a rientrare sulla spinta della coppia Belinelli-Hackett con la fattiva collaborazione di Dobric. Bologna risale fino al 33-35, poi De Nicolao e soprattutto Tucker fanno il loro per il 35-40 dell’intervallo.

Alla ripartenza è Parks a dare la spinta giusta ai lagunari, con Tessitori e Brown che lo aiutano e Tucker che ci mette il carico per il nuovo +11 ospite. Pajola e Shengelia creano il nuovo recupero casalingo con Abass che si scatena poi da tre: -1 e pari arrivano. L’ultima parola ce l’ha Casarin per il 59-61 con 10′ da giocare. Nell’ultimo periodo l’Umana scappa di nuovo, e questa volta è la coppia Wiltjer-Tessitori a regalare spettacolo fino al 62-72. Ancora a -2’24” è 67-77, poi arriva un gran sussulto d’orgoglio di Belinelli che da solo riporta Bologna fino al -1 (78-79). Shengelia subisce fallo tecnico per invasione su rimessa dal fondo, del libero s’incarica con successo Spissu, ma ancora il georgiano schiaccia per l’80-80. Brown ha 15 secondi per la vittoria, ma il tiro non va: supplementare. Qui, letteralmente, i canestri sono cinque: un libero (su tre) di Tucker, due di fila di Pajola per l’84-81, Brown per il nuovo -1 veneziano e Wiltjer con il semigancio dell’84-85. Restano 14″, poi 2″4 perché su persa di Pajola la rimessa resta casalinga, ma Shengelia non trova il tiro da tre. Venezia è la prima squadra a passare a Bologna.

TOP SCORER

BOLOGNA – Belinelli 24, Pajola e Shengelia 13

VENEZIA – Tucker 25, Wiltjer 14, Brown 13

