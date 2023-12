Basket: Andrea Trinchieri sostituisce Kazys Maksvytis alla guida dello Zalgiris Kaunas

Sarà Andrea Trinchieri a sostituire Kazys Maksvytis nel ruolo di capo allenatore dello Zalgiris Kaunas. Svolta nella stagione del cinquantacinquenne allenatore milanese, che fino a questo momento era fermo e, nel frattempo, si era fatto apprezzare per chiarezza espositiva nei commenti tecnici su DAZN.

Per lo Zalgiris si tratta della seconda presenza italiana nel giro di pochi anni, dopo che già Achille Polonara aveva vestito la popolarissima maglia biancoverde del team di maggiore spicco del Paese. L’accordo era praticamente fatto da tempo, ma una variabile è intervenuta a ritardarlo.

I giocatori, infatti, si sono convintamente schierati a favore di Maskvytis provocandone la permanenza per alcune settimane in più del previsto. Ora l’avvicendamento, volto a risalire la china in Eurolega. La classifica, infatti, non è propriamente delle più facili: 5 vittorie, 12 sconfitte e terzultimo posto.

Trinchieri è il decimo allenatore non lituano nella storia dello Zalgiris; per lui, che da oramai 10 anni non si siede più su una panchina italiana, sesta esperienza estera dopo la selezione nazionale della Grecia, UNICS Kazan, Brose Bamberg, Partizan Belgrado e Bayern Monaco.

Credit: Ciamillo

Leggi tutte le notizie di Basket su OA Sport...