Badminton, l’Italia batte anche la Slovenia e resta in corsa per qualificarsi agli Europei a squadre maschili

Seconda vittoria in due partite per l’Italia nelle qualificazioni degli Europei maschili a squadre 2024. Dopo il successo di ieri contro la Bulgaria, quest’oggi gli azzurri si sono ripetuti contro la Slovenia con lo stesso risultato, ovvero 4-1. Grazie a questa affermazione, il Bel Paese è rimasto in vetta alla classifica del gruppo insieme alla Francia (oggi vittoriosa per 4-1 contro la Bulgaria) e domani potrà dunque giocarsi la qualificazione per la rassegna continentale proprio con i transalpini (ricordiamo che soltanto la prima del girone passerà).

La giornata odierna è iniziata con il bel successo di Giovanni Toti, che ha battuto nettamente per 21-11, 21-8 Miha Ivancic, e successivamente sono arrivate le affermazioni negli altri due match di singolare di Fabio Caponio ed Enrico Baroni, rispettivamente contro Andraz Krapez per 21-14, 21-11, e Gal Bizjak per 21-7, 21-7.

Sul risultato di 3-0 in favore dell’Italia, è cominciato poi il primo match di doppio tra gli azzurri Matteo Massetti/David Salutt e gli sloveni Bizjak/Poboljsaj e qui il Bel Paese ha conquistato il quarto punto, in virtù del successo in tre set con il punteggio di 22-20, 15-21, 21-16. Infine, nell’ultimo incontro di giornata la Slovenia ha trovato il punto della bandiera, grazie all’affermazione di Ivancic/Krapez contro Baroni/Caponio per 21-17, 21-15.

Foto: European Games 2023