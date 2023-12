Badminton, definite le semifinali di tutti i tabelloni alle World Tour Finals 2023

Si è conclusa poco fa la terza giornata delle World Tour Finals 2023 del circuito BWF. A Hangzhou, in Cina, si sono disputati oggi gli incontri validi per la terza e ultima giornata della fase a gironi e si sono dunque delineate le semifinali di tutti i tabelloni (singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio femminile e doppio misto). Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Nel singolare maschile non ha deluso il danese Viktor Axelsen, che ha battuto l’indonesiano Anthony Ginting per 16-21, 21-7, 21-13 e si è qualificato per la semifinale grazie al secondo posto nel girone A, dietro al cinese Yu Qi Shi, anche lui con due vittorie a referto come Axelsen (oggi Shi ha sconfitto il giapponese Kodai Naraoka per 18-21, 23-21, 21-13) e Ginting, con quest’ultimo che ha però chiuso terzo ed è stato dunque eliminato. Nell’altro girone hanno invece passato il turno (da segnalare che in semifinale le sfide saranno ovviamente, come anche per tutti gli altri tornei, primo del girone A contro il secondo del B e viceversa) il danese Anders Antonsen, primo nel gruppo dopo il successo di oggi per 21-16, 21-11 contro il thailandese Kunlavut Vitidsarn, e l’indonesiano Jonatan Christie, secondo nonostante la sconfitta odierna contro il cinese Shi Feng Li per 21-13, 21-18.

Nel singolare femminile hanno chiuso rispettivamente al primo e secondo posto nel girone A, e hanno dunque superato il turno, la coreana Se Young An e la rappresentante di Taipei Tzu Ying Tai (entrambe con 2 vittorie dopo il successo odierno di An nello scontro diretto al vertice). Nell’altro girone hanno invece conquistato i pass per le semifinali la spagnola Carolina Marin (oggi 25-23, 24-22 contro la cinese Yu Dei Chen), prima con 3 affermazioni su 3, e Chen, seconda con due successi.

Nel doppio maschile hanno guadagnato i biglietti per le semifinali tramite il gruppo A i cinesi Liu/Ou (oggi 21-12, 21-17 contro Hoki/Kobayashi) e Liang/Wang (oggi 18-21, 21-14, 21-12 contro Chia/Soh), grazie rispettivamente al primo (tre vittorie su tre) e secondo posto (2/3). Nel gruppo B hanno invece conquistato la qualificazione per la fase a eliminazione diretta con il primo posto gli indonesiani Alfian/Ardianto, nonostante la sconfitta odierna contro i coreani Kang/Seo, che con la vittoria nell’ultima partita del girone hanno conquistato il pass per il penultimo atto con il secondo posto.

Nel doppio femminile le cinesi Chen/Jia hanno vinto a tavolino contro Matsumoto/Nagahara (ritiratesi ieri) e hanno chiuso il girone A al primo posto a punteggio pieno, ottenendo dunque il pass per le semifinali. Con loro si sono poi qualificate anche le cinesi Liu/Tan (oggi 21-13, 21-8 contro Rahayu/Ramadhanti), seconde nel girone A, le coreane Baek/Lee (21-18, 9-21, 21-16 contro Matsuyama/Shida), prime nel gruppo B, e le giapponesi Matsuyama/Shida, secondo nel girone B.

Infine, nel doppio misto i cinesi Feng/Huang hanno battuto Watanabe/Higashino per 21-16, 19-21, 21-17 e hanno centrato l’accesso in semifinale in virtù del primo posto nel girone A (3 vittorie su 3). Hanno chiuso poi secondi nello stesso gruppo, e hanno dunque ottenuto un pass per le semifinali, proprio i giapponesi Watanabe/Higashino con una vittoria, mentre nell’altro girone hanno conquistato i biglietti per il penultimo atto del torneo i cinesi Zheng/Huang e i coreani Seo/Chae (questi ultimi hanno perso oggi proprio contro Zheng/Huang per 21-15, 25-23).

