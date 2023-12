Badminton, World Tour Finals 2023: iniziano a delinearsi le semifinali, Marin avanti, Axelsen si riscatta

Va in archivio la seconda giornata delle World Tour Finals 2023 del circuito BWF, quello massimo del badminton, sotto sponsor HSBC. Si sta giocando a Hangzhou, e il montepremi totale è di 2.500.000 dollari. La sede è l’Hangzohou Olympic Sports Expo Center, impianto dall’infinità di configurazioni possibili.

La situazione più particolare riguarda il doppio femminile, perché la coppia giapponese composta da Mayu Matsumoto e Wakana Nagahara, dopo il ritiro nell’incontro con le cinesi Liu Shengshu e Tan Ning, è di fatto stata esclusa dalla classifica. All’atto pratico, la vittoria del duo indonesiano Rahayu/Ramadhanti non conta più perché i risultati contro le nipponiche non vengono più contati e, domani, ci sarà un incontro in meno sul programma.

Nel torneo di singolare maschile ancora nessun semifinalista automatico, e nemmeno alcun estromesso. Nel singolare femminile, invece, il girone A vede già fuori l’indonesiana Gregoria Mariska Tunjung, mentre il girone B ha già sentenziato circa la qualificazione della spagnola Carolina Marin e della cinese Chen Yufei, che domani giocheranno per il primo posto.

Nel doppio maschile, invece, il girone B vede avanzare con certezza gli indonesiani Fajar Alfian e Muhammad Rian Ardianto. Nel citato girone A del doppio femminile le cinesi Chen Qingchen e Jia Yifan godono dell’approdo al penultimo atto, nel girone B avanti le giapponesi Matsuyama/Shida e le sudcoreane Baek/Lee. Anche il girone B del misto è già deciso con l’accesso alle semifinali delle coppie sudcoreana Seo/Chae e cinese Zheng/Huang.

RISULTATI BWF WORLD TOUR FINALS OGGI

SINGOLARE MASCHILE

Girone A

Ginting (IDN)-Shi (CHN) 11-21 21-7 21-17

Axelsen (DEN)-Naraoka (JPN) 21-17 21-9

Classifica: 1. Ginting 2-0, 2. Shi 1-1, 3. Axelsen 1-1, 4. Naraoka 0-2

Girone B

Li (CHN)-Viditsarn (THA) 21-18 22-20

Christie (IDN)-Antonsen (DEN) 21-16 21-18

Classifica: 1. Christie 2-0, 2. Antonsen 1-1, 3. Li 1-1, 4. Viditsarn 0-2

SINGOLARE FEMMINILE

Girone A

An (KOR)-Tunjung (IDN) 21-14 21-16

Tai (TPE)-Kim (KOR) 21-15 21-13 21-11

Classifica: 1. Tai 2-0, 2. Kim 1-1, 3. An 1-1, 4. Tunjung 0-2

Girone B

Marin (ESP)-Han (CHN) 21-11 21-12

Chen (CHN)-Zhang (USA) 21-13 21-15

Classifica: 1. Marin 2-0, 2. Chen 2-0, 3. Han 0-2, 4. Zhang 0-2

DOPPIO MASCHILE

Girone A

Chia/Yik (MAL)-Liu/Ou (CHN) 19-21 21-18 22-20

Liang/Wang (CHN)-Takuro/Yugo (JPN) 23-21 21-17

Classifica: 1. Liu/Ou 2-0, 2. Liang/Wang 1-1, 3. Takuro/Yugo 1-1, 4. Chia/Yik 0-2

Girone B

Kang/Seo (KOR)-Fikri/Maulana (IDN) 21-9 21-12

Alfian/Ardianto (IDN)-Astrup/Rasmussen (DEN) 21-12 21-18

Classifica: 1. Alfian/Ardianto 2-0, 2. Astrup/Rasmussen 1-1, 3. Kang/Seo 1-1, 4. Fikri/Maulana 0-2

DOPPIO FEMMINILE

Girone A

Liu/Tan (CHN)-Matsumoto/Nagahara (JPN) 21-19 11-21 rit.

Chen/Jia (CHN)-Rahayu/Ramadhanti (IDN) 21-10 21-14

Classifica: 1. Chen/Jia 2-0, 2. Liu/Tan 0-1, 3. Rahayu/Ramadhanti 0-1. I risultati contro Matsumoto/Nagahara, causa il ritiro della coppia nipponica, non verranno conteggiati.

Girone B

Baek/Lee (KOR)-Kititharakul/Prajongjai (THA) 21-15 21-15

Matsuyama/Shida (JPN)-Kim/Kong (KOR) 21-13 21-14

Classifica: 1. Matsuyama/Shida 2-0, 2. Baek/Lee 2-0, 3. Kim/Kong 0-2, 4. Kititharakul/Prajongjai 0-2

DOPPIO MISTO

Girone A

Chen/Toh (MAL)-Watanabe/Higashino (JPN) 12-21 21-16 21-16

Feng/Huang (CHN)-Puavaranukroh/Taerattanachai (THA) 12-21 21-12 21-10

Classifica: 1. Feng/Huang 2-0, 2. Watanabe/Higashino 1-1, 3. Chen/Toh 1-1, 4. Puavaranukroh/Taerattanachai 0-2

Girone B

Zheng/Huang (CHN)-Kim/Jeong (KOR) 18-21 27-25 21-15

Seo/Chae (KOR)-Tang/Tse (HKG) 17-21 21-13 21-18

Classifica: 1. Seo/Chae 2-0, 2. Zheng/Huang 2-0, 3. Tang/Tse 0-2, 4. Kim/Jeong 0-2

