Badminton World Tour Finals 2023: definite le finali, ci sono Axelsen e Marin

Si sono concluse pochi minuti fa le varie semifinali delle World Tour Finals del BWF, il massimo circuito mondiale del badminton che sta chiudendo l’anno in Cina, aoll’Hangzhou Olympic Sports Expo Center dell’ex distretto di Xiacheng, fuso due anni fa nel Distretto di Gongshu.

Sono due le presenze europee nelle varie finali. Una è quella maschile di Viktor Axelsen, uscito vincitore dal derby danese contro Anders Antonsen e atteso alla sfida contro Shi Yuqi. Nei fatti, è la sfida tra il leader mondiale e il settimo miglior giocatore del ranking.

L’altra è quella di Carolina Marin: per la spagnola successo in tre lottati parziali contro la cinese Yufei Chen. Adesso c’è il confronto con la giocatrice di Cina Taipei (nome sportivo di Taiwan) Tzu Ying Tai: le due si inseguono in classifica globale (5 contro 4).

Nel doppio maschile la coppia leader della graduatoria, quella formata dai cinesi Liang e Wang, entra in finale con certa difficoltà e si troverà davanti i sudcoreani Kang e Seo, che contro gli altri cinesi Liu e Ou non hanno avuto problemi. Il doppio femminile, invece, presenterà il confronto tra le prime due coppie del mondo, Chen/Jia in quota Cina e Baek/Lee per la Corea del Sud. Derby cinese nel misto, con Zheng e Yaqiong Huang che si confronteranno con Feng e Dongping Huang.

RISULTATI WORLD TOUR FINALS OGGI

SINGOLARE MASCHILE

Shi (CHN)-Christie (IDN) 21-16 21-15

Axelsen (DEN)-Antonsen (DEN) 21-9 21-14

SINGOLARE FEMMINILE

Tai (TPE)-An (KOR) 19-21 21-15 22-20

Marin (ESP)-Chen (CHN) 21-17 19-21 21-13

DOPPIO MASCHILE

Kang/Seo (KOR)-Liu/Ou (CHN) 21-13 21-12

Liang/Wang (CHN)-Alfian/Ardianto (IDN) 22-20 12-21 21-16

DOPPIO FEMMINILE

Chen/Jia (CHN)-Liu/Tan (CHN) 21-12 21-15

Baek/Lee (KOR)-Nami/Chiharu (JPN) 21-17 18-21 21-18

DOPPIO MISTO

Feng/D. Huang (CHN)-Watanabe/Higashino (JPN) 21-19 23-21

Zheng/Y. Huang (CHN)-Seo/Chae (KOR) 21-12 21-5

Foto: European Games