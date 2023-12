Australian Open 2024, le tappe di avvicinamento di Jannik Sinner a Melbourne: tanti allenamenti per il fisico

Ultimo giorno in Spagna per Jannik Sinner. Dopo quasi tre settimane di allenamenti, l’altoatesino si è confrontato a porte chiuse con il suo amico/rivale Carlos Alcaraz nel quartier generale dell’iberico, ovvero l’Academy di Juan Carlos Ferrero.

Una sfida lontana da occhi indiscreti per lavorare con attenzione in vista di quello che accadrà a Melbourne. Sì, perché gli Australian Open 2024 saranno il grande obiettivo dal 14 al 28 gennaio. Dopo aver concluso il 2023 in maniera molto convincente, l’obiettivo del tennista italiano (n.4 del mondo) sarà quello di replicare quel livello di gioco per una stagione, specialmente nei tornei più importanti. Quali saranno, quindi, i passi di avvicinamento dell’altoatesino alla trasferta nella terra dei canguri?

PASSI DI AVVICINAMENTO DI JANNIK SINNER A MELBOURNE

Jannik farà ritorno nella sua Sesto per trascorrere il Natale con i suoi cari. Dopo di che il 26-27 dicembre andrà a Montecarlo per ultimare la preparazione verso l’Australia. La partenza dovrebbe essere il 2 gennaio. A Melbourne altre sedute di allenamento prima di partecipare al Kooyong Classic (10-12 gennaio), un’esibizione per rifinire la condizione, dove incontrerà giocatori di alto livello come il danese Holger Rune. In sostanza, tanto lavoro fisico per Sinner per acquisire il fondo necessario soprattutto nei tornei al meglio dei cinque set.

Riepilogando schematicamente:

22 dicembre – Ultimo giorno in Spagna

26-27 dicembre – Allenamenti a Montecarlo

2 gennaio – Partenza per l’Australia

3-10 gennaio – Allenamenti a Melbourne

10-12 gennaio – Kooyong Classic

14 gennaio – Australian Open

Foto: LaPresse

