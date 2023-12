ATP Awards 2023, tutti i candidati: Sinner e i suoi allenatori in corsa, menzione anche per Arnaldi e Cobolli

Non finiscono i riconoscimenti e gli apprezzamenti per Jannik Sinner in questo 2023. Dopo essere stato il grande protagonista dell’evento di Milano della FITP, il tennista altoatesino è stato inserito anche dall’ATP nelle nominations dei premi di fine stagione.

Il numero quattro del mondo è presente nella categoria “Most Improved Player”, che va a premiare il giocatore che ha ottenuto i maggiori miglioramenti nell’anno. Sinner si contenderà il trofeo anche con un altro italiano, visto che l’ATP ha voluto riconoscere a Matteo Arnaldi i clamorosi progressi fatti in questa stagione e che hanno portato il ligure tra i primi cinquanta della classifica mondiale. Sono poi stati nominati anche gli americani Christopher Eubanks e Ben Shelton, quest’ultimo indicato come uno dei principali avversari dei vari Sinner e Alcaraz negli anni futuri.

C’è davvero tanta Italia nelle nominations, visto che anche Flavio Cobolli è stato inserito come uno dei possibili vincitori del premio “Newcome of the Year”. Il romano è finalmente riuscito ad entrare tra i primi cento del mondo e l’ATP lo ha voluto premiare insieme ai francesi Arthur Fils e Luca Van Assche, allo svizzero Dominic Stricker e all’americano Alex Michelsen.

Tornando a Jannik Sinner, anche il suo staff tecnico è in corsa per vincere un premio. Infatti Simone Vagnozzi e Darren Cahill sono stati inseriti nella lista dei “Coach of the Year”, un altro segnale della stagione veramente eccezionale da parte dell’altoatesino.

TUTTI I CANDIDATI DEGLI ATP AWARDS 2023

Comeback Player of the Year

Dominik Koepfer; Gael Monfils; Jan-Lennard Struff; Alexander Zverev

Most Improved Player of the Year

Matteo Arnaldi; Christopher Eubanks; Ben Shelton; Jannik Sinner

Newcomer of the Year

Flavio Cobolli; Arthur Fils; Alex Michelsen; Dominic Stricker; Luca Van Assche

Stefan Edberg Sportsmanship Award

Carlos Alcaraz; Grigor Dimitrov; Hubert Hurkacz; Jannik Sinner

Coach of the Year

Craig Boynton (Hubert Hurkacz); Darren Cahill e Simone Vagnozzi (Jannik Sinner); Juan Carlos Ferrero (Carlos Alcaraz); Goran Ivanisevic (Novak Djokovic); Bryan Shelton (Ben Shelton)