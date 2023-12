Atletica, Samuele Ceccarelli rinvia il debutto per una caldaia rotta. Cos’è successo a Parma e il nuovo esordio

Samuele Ceccarelli aveva annunciato la propria partecipazione al meeting regionale Merry Sprintmas. Il Campione d’Europa dei 60 metri aveva scelto l’appuntamento di Parma per fare il proprio debutto stagionale e rompere gli indugi in vista dell’intenso inverno, ma alla fine il toscano ha deciso di non correre. L’azzurro si è dichiarato in forma fisica eccellente e che i riscontri ottenuti in allenamento sono addirittura migliori rispetto all’anno scorso, ma al Palaottici si è rotta la caldaia e quindi la temperatura si è abbassata sensibilmente all’interno dell’impianto, facendo così desistere l’uomo più atteso del giorno.

Un problema al riscaldamento ha portato Samuele Ceccarelli alla rinuncia per evitare inutili complicazioni fisiche. Ricordiamo che il poliziotto avrebbe dovuto correre i 50 metri (due turni sulla distanza spuria, con batterie alle 16.35 e finale alle 18.10) nella stessa struttura dove un anno fa, quando non era ancora in auge e stava cercando di farsi spazio sul grande palcoscenico internazionale, corse in 5.81 (record italiano under 23 sulla distanza). In terra emiliana scaldò i motori in vista dell’apoteosi agli Assoluti e agli Europei, quando sconfisse il Campione Olimpico Marcell Jacobs.

Samuele Ceccarelli dovrebbe tornare in gara il prossimo 20 gennaio a Dortmund (Germania), salvo decidere per un appuntamento precedente. A seguire è prevista una tappa a Ostrava (Repubblica Ceca) il 30 gennaio. A seguire l’appuntamento di Parigi l’11 febbraio e i Campionati Italiani Indoor ad Ancona (17 febbraio), per poi completare a Berlino (23 febbraio) la marcia di avvicinamento ai Mondiali Indoor, che andranno in scena a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo.

Foto: Grana/FIDAL