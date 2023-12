Atletica, decise gare e specialità della Diamond League. Golden Gala di Roma per le eccellenze italiane

World Athletics ha comunicato la divisione delle gare per le tappe della Diamond League 2024, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Al Golden Gala di Roma, che andrà in scena venerdì 30 agosto e che sarà intitolato alla memoria di Pietro Mennea, saranno presenti quattordici specialità (sette maschili e sette femminili). Sarà l’occasione per ammirare tutti i grandi talenti del panorama mondiale dopo le Olimpiadi di Parigi 2024, in quello Stadio Olimpico che a giugno ospiterà gli Europei.

Ci sarà modo per ammirare i fenomeni azzurri: Gianmarco Tamberi (Campione Olimpico e del Mondo di salto in alto), Marcell Jacobs (Campione Olimpico dei 100 metri), Andy Diaz (detentore del diamantone nel salto triplo), Leonardo Fabbri (argento iridato del getto del peso), Larissa Iapichino (salto in lungo), Ayomide Folorunso (primatista italiana dei 400 ostacoli).

Nel programma anche i 400 e i 5000 maschili, il disco maschile, i 200 e i 1500 donne, i 3000 siepi femminili, i 100 ostacoli, l’asta femminile. Fuori dal discorso punti gli 800 maschili. Ricordiamo che il circuito scatterà il 20 aprile a Xiamen (Cina) e prevede quattordici tappe prima delle Finali in programma a Bruxelles (Belgio) il 13-14 settembre.

GARE DIAMOND LEAGUE 2024 TAPPA PER TAPPA

Xiamen: 100 uomini, 200 donne, 400 donne, 800 uomini, 1500 donne, 5000 uomini, 3000 siepi donne, 110 e 100 ostacoli, alto uomini, asta uomini, triplo uomini, peso donne, disco donne.

Suzhou: 100 uomini, 200 donne, 400 donne, 800 uomini, 5000 uomini, 3000 siepi donne, 110 e 100 ostacoli, alto uomini, asta uomini, lungo donne, lungo uomini, peso donne, giavellotto donne.

Doha: 100 donne, 200 uomini, 400 uomini, 800 donne, 1500 uomini, 1500 donne, 5000 donne, 3000 siepi uomini, 100 ostacoli, 400 ostacoli uomini, alto donne, asta donne, lungo uomini, giavellotto uomini.

Marrakech: 100 uomini, 200 donne, 400 uomini, 800 uomini, 800 donne, 1500 uomini, 5000 donne, 3000 siepi uomini, 400 ostacoli donne, alto donne, asta donne, triplo uomini, peso donne, disco uomini.

Eugene: 100 uomini, 100 donne, 200 uomini, 800 donne, 1500 uomini, 1500 donne, 5000 donne, 3000 siepi donne, 110 ostacoli, 400 ostacoli uomini, asta uomini, lungo uomini, disco uomini.

Oslo: 100 uomini, 200 donne, 400 uomini, 400 donne, 800 donne, 1500 uomini, 5000 uomini, 5000 donne, 400 ostacoli uomini, 400 ostacoli donne, asta uomini, triplo uomini, disco uomini, disco donne.

Stoccolma: 100 uomini, 100 donne, 200 donne, 800 uomini, 1500 donne, 5000 uomini, 300 siepi uomini, 400 ostacoli uomini, 400 ostacoli donne, alto donne, asta uomini, triplo donne, peso donne, disco uomini.

Parigi: 100 donne, 200 uomini, 400 donne, 800 uomini, 1500 donne, 3000 siepi uomini, 3000 siepi donne, 110 ostacoli, 400 ostacoli uomini, alto donne, asta uomini, lungo uomini, disco donne, giavellotto uomini.

Monaco: 100 donne, 200 uomini, 400 uomini, 400 donne, 800 uomini, 1500 uomini, 1500 donne, 5000 donne, 110 ostacoli, 400 ostacoli uomini, alto uomini, asta donne, triplo donne, giavellotto donne.

Londra: 100 uomini, 200 donne, 400 uomini, 400 donne, 800 donne, 1500 uomini, 5000 uomini, 400 ostacoli uomini, 400 ostacoli donne, alto uomini, asta donne, lungo donne, peso uomini, giavellotto donne.

Losanna: 100 donne, 200 uomini, 400 uomini, 800 donne, 1500 uomini, 5000 donne, 110 ostacoli, 100 ostacoli, 400 ostacoli donne, alto donne, asta uomini, lungo uomini, peso donne, giavellotto uomini.

Silesia: 100 donne, 200 uomini, 400 donne, 800 uomini, 1500 donne, 5000 uomini, 3000 siepi uomini, 110 ostacoli, 400 ostacoli donne, alto uomini, asta uomini, triplo donne, peso uomini, giavellotto donne

Roma: 100 uomini, 200 donne, 400 uomini, 1500 donne, 5000 uomini, 3000 siepi donne, 100 ostacoli, 400 ostacoli donne, alto uomini, asta donne, lungo donne, triplo uomini, peso uomini, disco uomini.

Zurigo: 100 donne, 200 uomini, 800 donne, 1500 uomini, 5000 donne, 110 ostacoli, 100 ostacoli, 400 ostacoli uomini, 400 ostacoli donne, alto donne, asta donne, lungo uomini, peso uomini, giavellotto uomini.

Bruxelles: Finali con tutte le specialità.

Foto: Lapresse

