Atletica, Crippa e Battocletti spingono l’Italia agli Europei di Cross. Ingebrigtsen assente. I favoriti delle gare

Sarà Bruxelles a ospitare gli Europei di Cross 2023, lungo il tracciato disegnato sui prati del parco di Laeken. All’ombra dell’Atomium, emblema della capitale del Belgio, si preannuncia grande spettacolo nella giornata di domenica 10 dicembre, quando verranno messi in palio ben sette titoli (under 20, under 23, elite per entrambi i sessi e la staffetta mista). Si correrà lungo un percorso ondulato e da non sottovalutare, con il rischio di pioggia e fango. L’Italia cercherà di fare la voce grossa, soprattutto tra i seniores, dove potrà giocarsi due carte particolarmente importanti.

Tra gli uomini proprio Yeman Crippa sarà uno dei favoriti della vigilia. Il Campione d’Europa dei 10.000 metri, già capace di salire sul secondo gradino del podio negli Europei di corsa campestre nel 2019, scatterà in pole position anche grazie all’assenza del fuoriclasse norvegese Jakob Ingebrigtsen. Il dominatore delle ultime due edizioni ha deciso di non presentarsi ai blocchi di partenza. Gli altri uomini di vertice saranno il belga Isaac Kimeli (bronzo dodici mesi fa a Torino), il norvegese Henrik Ingebrigtsen, i francesi Yann Schrub e Hugo Hay, gli spagnoli Fernando Carro e Ouassim Oumaiz.

Nel settore femminile, invece, la donna da battere è la norvegese Karoline Bjerkeli Grovdal, che ha vinto le ultime due edizioni. L’Italia può però provarci con Nadia Battocletti, all’esordio tra le seniores dopo aver conquistato quattro titoli consecutivi a livello giovanile. Tra le altre pretendenti figurano la britannica Jessica Warner-Judd (ottava ai Mondiali sui 10.000 metri), la compatta compagine spagnola e l’irlandese Fionnuala McCormack. L’Italia cercherà di difendere il titolo nella staffetta mista con Pietro Arese, Gaia Sabbatini, Ossama Meslek e Marta Zenoni. Nel novero delle favorite figurano Belgio, Spagna e Francia.

Tra le under 23 ci proveranno Sara Nestola e Aurora Bado al cospetto della britannica Megan Keith, della spagnola Marta Forero e dell’olandese Amina Maatoug. Tra gli under 23 si profila un duello tra il britannico Will Barnicoat e il danese Joel Ibler Lilleso. L’olandese Niel Laros, il danese Axel Vang Christensen e l’irlandese Nick Griggs sono i più accreditati tra gli under 20, dove tra le donne dovrebbero vedersela la turca Dilek Koçak, la danese Sofia Thoegersen e la tedesca Kira Weis.

Foto: FIDAL/Colombo