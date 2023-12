Atletica, Antonio La Torre: “Crippa deve essere leone generoso, Battocletti per l’affermazione definitiva”

Giornata di vigilia per l’Italia, che domani cercherà di essere grande protagonista agli Europei di Cross. La rassegna continentale riservata alla corsa campestre andrà in scena a Bruxelles (Belgio), dove il Bel Paese potrà fare affidamento soprattutto su di elementi di lusso come Yeman Crippa e Nadia Battocletti, senza dimenticarsi della staffetta mista chiamata a difendere il titolo. Si preannuncia grande spettacolo dopo l’edizione dello scorso anno disputata a Venaria Reale, ci sarà da divertirsi lungo un tracciato ondulato che potrebbe anche essere condizionato da pioggia e fango.

Il DT Antonio La Torre ha analizzato la situazione in vista delle attese gare: “Restiamo sempre con i piedi ‘nel fango’, più che per terra, in questo caso. Ma dobbiamo andare a Bruxelles per provare a essere protagonisti. Sarebbe un bel segnale riuscire a dare continuità ai risultati dello scorso anno, con una squadra per certi versi rinnovata. Dobbiamo essere in grado di dare del ‘tu’ alla competizione, con un atteggiamento propositivo da parte di tutti. Abbiamo due punte, Yeman Crippa e Nadia Battocletti, ma anche una staffetta nuova al 50% e tanta curiosità per le prove di squadra”.

Il Direttore Tecnico ha poi proseguito: “Crippa dovrà essere il solito leone generoso, senza però far diventare la vittoria un’ossessione. Nel cross, tolto il ritiro di Dublino, è sempre stato lì davanti, sempre protagonista. Per Nadia, può essere un ulteriore passaggio verso l’affermazione definitiva come atleta di classe internazionale alta. Sono curioso anche di vedere come si comporteranno Pasquale Selvarolo e Valentina Gemetto, entrambi in ottima condizione nelle recenti uscite. Come tutti gli altri, saranno importanti per un risultato di squadra che farebbe bene a tutto il movimento della campestre. E con le donne, per la prima volta possiamo essere competitivi a livello assoluto”.

Foto: FIDAL/Colombo