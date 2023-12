America’s Cup, Luna Rossa si danneggia: brutta ingavonata a Cagliari. Cos’è successo e la calma di Sirena – VIDEO

Il ritorno a Cagliari non è stato dei migliori per Luna Rossa. Dopo l’eccellente secondo posto nelle regate preliminari di Jeddah, prove di avvicinamento alla America’s Cup che si disputerà il prossimo anno nelle acque di Barcellona, l’equipaggio italiano è tornato al lavoro in Sardegna e ha utilizzato il prototipo LEQ12. Lo scafo realizzato internamente con l’intento di raccogliere dati utili per costruire l’AC75 (la barca con cui si disputerà la Coppa America) è stato però danneggiato.

La barca è infatti incappata in una brusca ingavonata nel corso di una giornata di vento medio-leggero. In occasione di una virata la prua si è inabissata e la poppa si è alzata sopra l’acqua. La fiancata di sinistra è stata danneggiata, ma lo skipper Max Sirena ha manifestato una relativa calma: “Il danno è più estetico che strutturale e sarà riparato in breve tempo, in modo da consentirci di tornare in acqua al più presto. Succede quando spingi la barca al massimo anche in condizioni leggere”.

Al timone sono tornati James Spithill e Francesco Bruni, dopo che a Jeddah aveva incantato Ruggero Tita e Marco Gradoni. Ricordiamo che anche sabato durante il match race contro Team New Zealand, utilizzando l’AC40, la prua Luna Rossa si era inabissata ed era stata costretta al ritiro. Di seguito il VIDEO dell’ingavonata durante l’allenamento a Cagliari.

VIDEO INGAVONATA LUNA ROSSA

Foto: America’s Cup