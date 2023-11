WPT 2023, Galan e Lebron vincono anche a Malmö e conquistano il quarto titolo negli ultimi sei tornei

Alejandro Galan e Juan Lebron trionfano ancora. Dopo le vittorie in tre degli ultimi cinque tornei del World Padel Tour 2023, i due spagnoli si sono ripetuti anche all’Open di Malmö (Svezia), dimostrando di essere tornati al loro livello migliore, ossia quello a cui ci avevano abituato tra il 2020 e il 2022. Tra le donne si sono invece imposte Bea Gonzalez e Delfi Brea, in un torneo in cui né le numero 1 al mondo Ariana Sanchez/Paula Josemaria né le n.2 Marta Ortega/Gemma Triay sono riuscite ad arrivare in finale.

Galan e Lebron (teste di serie n.3) sono stati perfetti in questa settimana in Svezia. I due giocatori spagnoli hanno sbaragliato la concorrenza, coronando il tutto con le grandi vittorie tra semifinale e finale rispettivamente contro Agustin Tapia/Arturo Coello (n.1 del WPT) con un clamoroso 6-2 6-1 e Franco Stupaczuk/Martin Di Nenno (coppia n.2 del seeding) per 6-3 6-4.

Discorso abbastanza simile per Bea Gonzalez e Delfina Brea, che hanno dominato in tutte le partite, compresa la semifinale contro Ortega/Triay, vinta per 6-2 6-3, e l’ultimo atto del torneo contro Alejandra Salazar/Sofia Araujo (da segnalare che queste ultime hanno eliminato in semifinale Sanchez/Josemaria), terminato con il punteggio di 6-4 6-3. Per Bea e Brea questo è stato il quarto trionfo stagionale nel WPT, il quinto se si conta anche il P1 di Madrid del Premier Padel.

In casa Italia non ha ben figurato l’unica giocatrice presente nel tabellone principale, ovvero Carolina Orsi. Insieme alla spagnola Carla Mesa, la nativa di Roma ha infatti perso all’esordio contro Saiz/Lobo per 7-5 4-6 7-5, subendo la terza sconfitta consecutiva al primo turno.

Foto: worldpadeltour.com