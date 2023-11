WEC, Valentino Rossi in pista nei rookie test con un prototipo

Valentino Rossi parteciperà ai rookie test del FIA World Endurance Championship, sessione che vivremo domenica 5 novembre a poche ore dalla conclusione del Mondiale 2023. Il nostro connazionale è atteso al debutto con un’Oreca 07 Gibson LMP2 schierata da WRT, lo stesso team con cui ha concluso le ultime due stagioni del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS.

La compagine di ‘Vincent Vosse’, leader del campionato in LMP2 ad otto ore dal termine della stagione, ha ingaggiato l’ex centauro per un prova importante, il #46 del GTWC Europe 2023 dividerà l’abitacolo con il belga Charles Weerts.

Il plurivincitore del GTWC Europe Sprint e la leggenda del Motomondiale si apprestano per il debutto assoluto con un prototipo. Resta ancora da capire, per entrambi, i programmi per il 2024, annata particolare per BMW che si appresta per correre nella classe regina del Mondiale e della 24h Le Mans oltre ad un’ipotetico impegno in GT con due BMW M4 GT3.

Non conosciamo ancora i piani di Valentino Rossi per il 2024 anche se è chiara l’intenzione di gareggiare nella mitica location di Le Mans per la mitica 24h. Il test che ci apprestiamo a commentare potrebbe essere l’ultima uscita in pista del 2023 per l’italiano che quest’anno ha corso nel GTWC Europe, nella Michelin Le Mans Cup in occasione della Road To Le Mans, nella 24H Series per la 24h di Dubai e nell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli per la 12h di Bathurst.

Foto. Pier Colombo