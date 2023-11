F1, Frederic Vasseur: “Daremo tutto in Brasile per accrescere il nostro livello”

Terzultimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di San Paolo, in Brasile, i piloti e i team dovranno affrontare per l’ultima volta un week end con la Sprint Race, che andrà un po’ a rimescolare le carte nel format, considerano le qualifiche al venerdì, la Sprint Shootout e la menzionata Sprint Race al sabato e poi il GP la domenica.

La Ferrari, reduce dal podio di Charles Leclerc in Messico, punta a confermarsi nella top-3 sul circuito brasiliano. Non sarà semplice perché, al di là della fame di vittoria di Max Verstappen (Red Bull), si dovrà fare i conti con Mercedes e McLaren in grado di essere performanti.

“Arriviamo all’ultima tappa di questa complessa tripletta americana: a San Paolo saremo impegnati nell’ultimo week end Sprint della stagione, il terzo negli ultimi quattro Gran Premi. Le due gare più recenti, ad Austin e Città del Messico, ci hanno visto brillare in qualifica, con due pole-position consecutive di Charles e la prima fila tutta Ferrari di domenica scorsa, mentre in gara ci siamo dimostrati ancora vulnerabili agli attacchi dei nostri rivali“, ha dichiarato il Team Principal del Cavallino Rampante, Frederic Vasseur (fonte: sito ufficiale della Ferrari).

“Abbiamo comunque portato a casa due podi e siamo stati la squadra che ha raccolto il miglior bottino di punti tra quelle che lottano per il secondo posto, anche se i valori sono molto ravvicinati e appare chiaro come colmare il distacco che ci separa dalla seconda posizione – rimasto a 22 punti dopo Città del Messico – sia sempre molto difficile“, ha aggiunto Vasseur.

“Ciò che di sicuro siamo pronti a garantire anche in Brasile è il massimo impegno da parte di tutti noi. Ci aspettiamo che Mercedes sarà molto competitiva, ma dal canto nostro dobbiamo continuare a lavorare su noi stessi, a crescere e a migliorare sotto ogni aspetto, in particolar modo nella gestione delle gomme e delle strategie in gara. Carlos e Charles, al pari di tutta la squadra, in Brasile come a Maranello, sono molto motivati: non vogliamo fermarci fino alla bandiera a scacchi di Abu Dhabi“, i propositi dell’ingegnere francese.

Foto: LiveMedia/Alessio De Marco