ATP Parigi-Bercy, Darren Cahill senza mezzi termini: “Nessuna attenzione alla salute dei giocatori”

Un vero e proprio disastro. Calato il sipario su una giornata al Masters1000 di Parigi-Bercy non certo da incorniciare. L’ultimo incontro in programma tra Jannik Sinner e Mackenzie McDonald ha visto il successo dell’altoatesino in tre set, in una sfida però iniziata e terminata in una fascia oraria surreale.

La partita, infatti, ha avuto inizio oltre la mezzanotte e finita oltre le 02.30 del mattino. Sinner, uscito vittorioso con il punteggio di 6-7 (6) 7-5 6-1, ha avuto accesso agli ottavi di finale, ma non ha nascosto i dubbi su una sua presenza in campo per il prossimo turno. In teoria, Jannik dovrebbe giocare contro l’australiano Alex de Minaur, non prima delle 17.00. Un lasso di tempo non sufficiente per consentire un pieno recupero e prevenire eventuali problemi fisici.

Vista la vicinanza delle ATP Finals, a cui Sinner è già matematicamente qualificato, potrebbe prevalere una linea prudenziale. A questo proposito, il coach di Jannik, Darren Cahill, non le ha mandate a dire. Cahill, persona stimata nel circuito e sempre mite nei modi, in una storia su Instagram ha fatto emergere un lato piuttosto deciso del proprio carattere.

“2.45 di notte. Felice per la vittoria di Jannik Sinner ma zero attenzione per la salute dei giocatori con la programmazione di Parigi“, le considerazioni dell’australiano e un tag diretto all’ATP. Un commento che puntualizza una situazione inaccettabile, alla quale è necessario porre termine per la salute dei primattori sul campo e anche la regolarità del torneo.

POST SU INSTAGRAM DI DARREN CAHILL

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger