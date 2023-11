WEC, primo test in LMP2 completato per Valentino Rossi in Bahrain

Il FIA World Endurance Championship guarda già al 2024 con i rookie test, tradizionale giornata che segue di meno di un giorno la conclusione del Mondiale. In pista anche Valentino Rossi, debuttante assoluto nella serie a bordo di un prototipo.

Il ‘Dottore’ è stato indubbiamente uno dei protagonisti più importanti in quel di Manama, l’ex centauro ha guidato una delle due Oreca 07 Gibson LMP2 del team WRT. La squadra di Vincent Vosse ha ospitato il nostro connazionale, la formazione belga è tornata in azione dopo aver vinto il titolo di classe nella giornata di ieri con Rui Andrade/Louis Delétraz/Robert Kubica.

La leggenda del Motomondiale ha ottenuto il quarto tempo assoluto in Bahrain, presente a in classifica ad otto decimi dal francese Clément Novalak. Il 22enne nativo di Avignone è sceso in azione con l’Oreca #34 di Inter Europol Competition, un esordio interessante per un pilota che ha corso quest’anno in FIA F2 con Trident.

Rossi non ha in ogni caso sfigurato piazzandosi a pochi centesimi dai riferimenti del belga Charles Weerts, tre volte campione del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Non conosciamo ancora quali saranno i piani del pluricampione del mondo della MotoGP, il GTWC Europe Endurance Cup sembra essere l’opzione principale per il nostro connazionale oltre ad un programma nel FIA WEC (ed ovviamente anche alla 24h Le Mans) tra le GT3 con WRT.

Il russo Robert Shwartzman, invece, è stato il più veloce nella classifica combinata dopo i rookie test. Il pilota Ferrari ha guidato a bordo della 499P #51, prototipo condiviso con Lilou Wadoux e Alessandro Pier Guidi.

Tra i giovani di spicco presenti in pista anche Nico Varrone, italo-argentino al debutto con Cadillac Racing dopo il titolo GTE e la vittoria a Le Mans con Corvette Racing e Lorenzo Patrese, per la prima volta in scena con la Rossa 488 GTE #83 di Richard-Mille AF Corse. Oltre al campione 2023 della Silver Cup del GTWC Europe è da rimarcare anche la partecipazione di Nicola Marinangeli (AF Corse Ferrari #54), altro italiano che ha esordito nell’abito del FIA WEC dopo aver militato nel 2023 tra GTWC Europe ed International GT Open.

Lunga pausa ora per il FIA WEC che il prossimo marzo riprenderà il proprio cammino in quel di Lusail (Qatar). Tante le novità attese in pista nella top class del Mondiale che oltre per la prima volta accoglierà anche Lamborghini, BMW, Alpine ed Isotta Fraschini oltre alle conferme di Ferrari, Toyota, Peugeot, Porsche, Cadillac e Vanwall.

