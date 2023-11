Volley, tutti a caccia della capolista Monza nella quinta giornata di Superlega dove spicca Milano-Trento

Si gioca tutta domani, mercoledì 15 novembre, la quinta giornata di Superlega, tranne la sfida che ha visto la attuale capolista solitaria Monza vincere 3-1 sul campo di Verona nell’unico anticipo giocato la settimana scorsa. Trento, Perugia e Piacenza, con una vittoria, possono agganciare o addirittura le prime due superare l’attuale prima della classe ma tutte le partite di questa prima parte della stagione nascondono incognite e spesso danno esiti sorprendenti.

I fari della serata sono puntati sull’Allianz Cloud dove alle 20.30 si gioca il big match tra Allianz Milano ed i campioni d’Italia dell’Itas Trentino. Si trovano una di fronte all’altra due squadre rigenerate dall’ultimo turno di campionato, dove arrivavano con sconfitte pesanti alle spalle e sono riuscite a rifarsi, Trento battendo la ex capolista Piacenza e Milano i vice campioni d’Italia di Civitanova. Si preannuncia spettacolo con tanti duelli interessanti, primo fra tutti quello in regia tra Sbertoli e Porro. Squadre in campo alle 20.30.

La Sir Susa Vim Perugia vuole prendersi il primo posto in classifica ma è attesa da una trasferta non semplice sul campo della Prisma Gioiella Taranto, unica formazione del campionato a non aver ancora conquistato un successo in campionato, che chiude la classifica con 2 soli punti all’0attivo e che non può guardare in faccia a nessuno in questa fase per non farsi troppo staccare in coda. Si gioca alle 18.00.

Sempre alle 20.30 c’è tanta voglia di riscatto in casa Gas Sales Bluenergy Piacenza. La squadra di Anastasi, che ha subito due sconfitte pensanti nelle ultime tre partite disputate (0-3 in semifinale di Supercoppa con Civitanova e 1-3 a Trento sabato scorso), ancora priva di Romanò, ospita il Cisterna che arriva in Emilia con 4 punti conquistati nelle ultime due partite (vittoria 3-0 con Milano e sconfitta 3-2 nello scontro diretto di Padova).

Fattore campo da sfruttare a tutti i costi per la Valsa Group Modena che è ancora alla ricerca del primo successo da 3 punti della stagione e alle 20.30 ospita al PalaPanini un Padova carico per la vittoria di domenica scorsa contro Cisterna. Qualsiasi risultato che non sia un successo pieno per i modenese potrebbe aprire già la crisi in casa gialloblù. Situazione molto simile a Civitanova dove i marchigiani hanno bisogno di ripartire dopo la brutta partita di Milano e non possono permettersi passi falsi tra le mura amiche (20.30) contro la Farmitalia Catania ancora arrabbiata per la sconfitta casalinga subita contro Verona domenica scorsa.

Photo LiveMedia/Bianca Simonetti