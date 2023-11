Calcio, troppi forfait in casa Italia. Spalletti convoca Lazzari e Biraghi a Coverciano

Prosegue il conto alla rovescia in vista di Italia-Macedonia e Ucraina-Italia, le due sfide che decideranno le sorti degli Azzurri nel girone di qualificazione per i prossimi Campionati Europei di calcio maschile, in programma dal 14 giugno al 14 luglio del 2024 in Germania. L’avvicinamento dei Campioni d’Europa in carica a queste partite però non si sta rivelando idilliaco, infatti negli ultimi giorni si susseguono i forfait.

Alex Meret, Davide Calabria, Rafael Toloi e Manuel Locatelli hanno dovuto rinunciare alla convocazione del Commissario Tecnico Luciano Spalletti per problemi fisici. L’allenatore della Nazionale è stato costretto di conseguenza a correre ai ripari, chiamando quest’oggi due nuovi giocatori al raduno azzurro in quel di Coverciano.

L’ex allenatore del Napoli ha selezionato due difensori laterali: Manuel Lazzari della Lazio sulla fascia destra e Cristiano Biraghi della Fiorentina sulla sinistra. Considerando le varie assenze e gli acciacchi di Jorginho, Andrea Cambiaso e Bryan Cristante, non è esclusa la convocazione di ulteriori calciatori nelle prossime ore o nei prossimi giorni in vista del match casalingo contro la Macedonia allo stadio Olimpico di Roma del 17 novembre.

Di seguito la lista aggiornata dei giocatori a disposizione di Spalletti a Coverciano verso l’ultima finestra dei gironi di qualificazione ad Euro 2024:

CONVOCATI ITALIA PER QUALIFICAZIONI EUROPEI

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Totthenam).

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Alessandro Buongiorno (Torino), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Manuel Lazzari (Lazio).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Andrea Colpani (Monza), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal).

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Moise Kean (Juventus), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).

