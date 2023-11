Volley, Piacenza capolista solitaria in Superlega. Civitanova batte Perugia, ok Trento, Gardini 32 punti!

Ricca domenica per la SuperLega. Il massimo campionato italiano di volley maschile ha proposto cinque partite valide per la terza giornata, ormai sempre più in modalità spezzatino. Perugia e Civitanova hanno dato vita a uno spettacolare big match dopo essersi affrontate mercoledì pomeriggio nella Supercoppa Italiana, vista dai Block Devils in rimonta dallo 0-2 e 17-20. La compagine umbra si è trovata sotto per 1-2 nella tana della Lube, ha poi avuto sette match-point nel tie-break e non le ha concretizzate, mentre i padroni di casa hanno fatto festa alla prima occasione utile vincendo per 3-2 (20-25; 35-33; 25-21; 16-25; 22-20). I cucinieri sono quinti in classifica a -4 dalla vetta, mentre gli umbri sono secondi a -2 dal vertice.

Piacenza ha sconfitto Catania per 3-0 (25-17; 33-31; 25-17) e ha rialzato la testa dopo la sconfitta rimediata nella semifinale di Supercoppa Italiana. I Lupi si sono imposti di fronte al proprio pubblico, riuscendo a contenere i tentativi dei siciliani nell’infinito secondo set e infilando così la terza vittoria consecutiva utile per confermarsi al comando della classifica generale. A trascinare la formazione emiliana sono stati gli schiacciatori Ricardo Lucarelli (14 punti) e Francesco Recine (9), oltre all’opposto Fabrizio Gironi (12) che ha preso il posto dell’infortunato Yuri Romanò sotto la guida dell’ottimo palleggiatore Antoine Brizard (5, 3 muri). Tra le fila degli ospiti i migliori sono stati Paul Buchegger (12) e Luigi Randazzo (10).

Trento si è imposta sul campo di Verona con un secco 3-0 (25-18; 25-17; 25-15). I dolomitici hanno infilato il terzo successo di fila, il primo con il massimo scarto dopo due affermazioni al tie-break. I Campioni d’Italia si sono portati al terzo posto in graduatoria a due lunghezze di distacco dalla capolista, mentre gli scaligeri incappano nel secondo ko dopo quello contro Modena. In grande spolvero i due schiacciatori Alessandro Michieletto (15 punti) e Daniele Lavia (10), 8 punti per il regista Riccardo Sbertoli e per il centrale Marko Podrascanin, 9 sigilli per l’opposto Kamil Rychlicki. Tra le fila dei padroni di casa i migliori sono stati Rok Mozic e Amin Esmaeilnezhad con 10 punti a testa.

Monza si conferma ammazza grandi: dopo aver battuto Civitanova all’esordio, i brianzoli sono riusciti a travolgere Modena con un secco 3-0 (25-19; 25-19; 25-19). Impresa da parte del Vero Volley, che ha espugnato il PalaPanini in maniera perentoria e si è issata al quarto posto in classifica a -3 dalla capolista. Prestazione degna di nota da parte di Arthur Szwarc (18 punti, 3 muri, 3 ace) affiancato da Ran Takahashi (13) e Stephen Maar (11), mentre tra i Canarini soltanto Maksim Sapozhkov è andato in doppia cifra (11) in una serata sottotono per Osmany Juantorena (5), Tommaso Rinaldi (6) e Vlad Davyskiba (9).

In ottica lotta per la salvezza, Padova ha vinto sul campo di Taranto per 3-2 (25-22; 15-25; 20-25; 25-18; 18-16) e ha ottenuto il primo successo stagionale, portandosi a quota 2 punti proprio come i pugliesi che però non hanno ancora vinto in questa stagione. Show straripante degli attaccanti Davide Gardini (32 punti, 8 muri) e Mathijs Desmet (32), ma si sono messi in bella mostra anche il centrale Federico Crosato (22 punti, 4 muri), Fabian Plak (20) e Gabi Fernandez (18). Ai padroni di casa non è bastato un fantasmagorico Miguel Gutierrez, autore di addirittura 42 punti (4 muri, eguagliato lo storico record di punti in una partita siglato da Giulio Sabbi nel 2013) accanto a Filippo Lanza (32).

RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Valsa Group Modena vs Mint Vero Volley Monza 0-3 (19-25; 19-25; 19-25)

Cucine Lube Civitanova vs Sir Susa Vim Perugia 2-2 (20-25; 35-33; 25-21; 16-25; -)

Rana Verona vs Itas Trentino 0-3 (18-25; 17-25; 15-25)

Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Farmitalia Catania 3-0 (25-17; 33-31; 25-17)

Gioiella Prisma Taranto vs Pallavolo Padova 2-3 (22-25; 25-15; 25-20; 18-25; 16-18)

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY

Piacenza 9 punti, Trento 7, Perugia 7, Monza 6, Civitanova 5, Modena 4, Cisterna 4, Verona 4, Catania 3, Padova 2, Taranto 2, Milano 1.

Foto: Photo LiveMedia/Roberto Bartomeoli