Volley, la rivincita della Lube! Prima sconfitta stagionale per Perugia, battuta 3-2 nella sfida infinita di Civitanova

La Lube si prende la rivincita, quattro giorni dopo la rimonta subita nella finale di Supercoppa contro Perugia. Altri cinque set ma stavolta il 3-2 premia i marchigiani dopo quasi tre ore di partita spettacolare. Le due squadre sembrano non sentire la fatica di mercoledì con la lunghissima finale di Biella e si rincorrono a vicenda fino alla soluzione ai vantaggi del tie break che premia la Lube nella sfida della terza giornata di Superlega.

Perugia deve fare a meno di Leon, in panca con qualche acciacco fisico, ma gli umbri sembrano non risentire dell’assenza eccellente e nel primo set partono forte mettendo in difficoltà Civitanova con il servizio. Perugia prende il largo e i marchigiani non riescono a ricucire lo strappo fino al 25-20 conclusivo.

La Lube si rimette in carreggiata e vola sul 5-1 in avvio di secondo parziale. I marchigiani tengono a distanza i rivali fino al 17-13, poi iniziano a perdere colpi e vengono raggiunti da Giannelli e compagni a quota 20. Inizia un finale di set carico di emozioni con set ball da una parte e dall’altra. Per due volte Perugia ha in mano la palla del 2-0 ma il muro dei padroni di casa dice di no. Nel finale Civitanova ancora con il muro e con la battuta riesce a spuntarla 35-33 e pareggia il conto.

Sulle ali dell’entusiasmo la Lube cresce di livello, tenta un paio di volte la fuga in avvio si terzo set e prende progressivamente il largo nella parte centrale, portandosi avanti 19-15. I padroni di casa tengono il cambio palla e vincono 25-21. Civitanova spegne la luce e Perugia ne approfitta prendendo un vantaggio considerevole nella prima parte del quarto set (16-10). I marchigiani capiscono di non poter rimontare e alzano bandiera bianca lasciando via libera agli umbri (25-16).

Nel tie break parte forte Perugia con il muro che frutta il 3-1 ma Civitanova non perde contatto e si porta avanti sul 9-7. Il vantaggio di un break per i marchigiani tiene fino al 13-11, poi arriva il break di 3-0 degli umbri che conquistano il match ball. Civitanova ne annulla sei e opera il sorpasso nel finale piazzando il muro del 22-20 che manda in visibilio l’Eurosuole Forum.

