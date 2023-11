Volley, Perugia e Trento dominanti in Superlega. Civitanova si salva, Monza sbaraglia Piacenza

Perugia si conferma al comando della classifica della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Block Devils hanno infatti sconfitto Verona per 3-0 (25-18; 25-20; 25-22) nell’incontro valido per la settima giornata, ottenendo il settimo successo stagionale (su otto partite disputate) e restando al vertice con 21 punti. La corazzata umbra è stata guidata dal palleggiatore Simone Giannelli (4 punti), che ha ben sfruttato la verve di Jesus Herrera (14 punti), Oleh Plotnytskyi (14) e Flavio Gualberto (12 punti, 6 muri). Tra gli scaligeri il migliore è stato Rok Mozic (16).

Trento resta in scia alla capolista. I Campioni d’Italia hanno surclassato Catania con un secco 3-0 (25-15; 25-17; 25-18) di fronte al proprio pubblico e hanno difeso la propria imbattibilità stagionale: settimo successo in altrettanti incontri disputati e secondo posto in graduatoria a due lunghezze di distacco da Perugia, ma con un match disputato in meno. Tutto relativamente facile per i dolomitici contro la penultima della classe, incapace di tenere il ritmo dei padroni di casa nei tre set. A fare la differenza sono stati soprattutto l’opposto Kamil Rychlicki (19 punti) e gli schiacciatori Daniele Lavia (10) e Alessandro Michieletto (13). Tra le fila dei siciliani il migliore è stato Paul Buchegger (10 punti).

Monza non smette più di stupire e batte anche Piacenza per 3-2 (22-25; 25-21; 19-25; 25-20; 15-12), infilando il quinto successo stagionale e portandosi al terzo posto in classifica, appena davanti proprio agli emiliani. Civitanova ha battuto Taranto per 3-2 (25-22; 22-25; 21-25; 25-22; 18-16) dopo essere stata sotto per 1-2 di fronte al proprio pubblico e ha annullato due match-point nel tie-break, infilando il terzo successo di fila.

Prova stellare di Adis Lagumdzija (25 punti) e Aleksandar Nikolov (19), 6 punti per Ivan Zaytsev. Agli ospiti non sono bastati Kyle Russell (21), José Miguel Gutierrez (22) e Giovanni Maria Gargiulo (16). Milano prosegue nella propria risalita battendo Padova per 3-0 (25-17; 26-24; 25-19), in luce soprattutto Ferre Reggers (13 punti) e Osniel Mergarejo (10), tra le fila dei veneti vanno annotati i 10 punti di Davide Gardini.

RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Itas Trentino vs Farmitalia Catania 3-0 (25-15; 25-17; 25-18)

Cucine Lube Civitanova vs Gioiella Prisma Taranto 3-2 (25-22; 22-25; 21-25; 25-22; 18-16)

Rana Verona vs Sir Susa Vim Perugia 0-3 (18-25; 20-25; 22-25)

Mint Vero Volley Monza vs Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2 (22-25; 25-21; 19-25; 25-20; 15-12)

Allianz Milano vs Pallavolo Padova 3-0 (25-17; 26-24; 25-19)

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY

Perugia 21 punti*, Trento 19, Monza 14, Piacenza 14, Civitanova 13, Modena 10, Milano 10, Padova 7, Cisterna 7, Verona 7, Taranto 4, Catania 3.

Foto: Photo LiveMedia/Caterina Zattarin