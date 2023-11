Volley, perché Yuri Romanò non sta giocando con Piacenza? Cos’è successo e il recupero

Yuri Romanò ha giocato soltanto tre partite nel corso di questa stagione, ovvero le prime due di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile, e la semifinale della Supercoppa Italiana. L’opposto di Piacenza ha messo a segno 12 punti in occasione del successo per 3-0 contro Padova e 14 punti nella sconfitta per 3-0 contro Milano, poi soltanto 3 contro la Lube prima di essere sostituito.

Il bomber titolare della Nazionale, capace di vincere da protagonista gli Europei 2021 e i Mondiali 2022, oltre all’argento nell’ultima rassegna continentale, ha saltato cinque incontri di campionato (Piacenza ha battuto Catania e Cisterna, perdendo i big match contro Trento, Perugia e Monza) e il debutto in Champions League (ko contro l’Halkbank Ankara).

Yuri Romanò ha infatti accusato un infortunio agli addominali e non scende in campo dal 31 ottobre. L’attaccante era disponibile per l’ultima partita di campionato, ma non volerà in Portogallo per la trasferta di Champions League contro il Benfica e non si sa se riuscirà a rientrare in gioco per i prossimi due impegni di SuperLega (3 dicembre contro Verona e 8 dicembre contro Taranto). Si sta infatti cercando di adottare la massima attenzione per evitare una brutta ricaduta a livello fisico.

Foto: Photo LiveMedia/Martina Rampon