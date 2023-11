Volley, Padova a sorpresa vince 3-1 il derby casalingo con Verona e raggiunge i rivali in classifica

Salto in alto in classifica per Padova che batte 3-1 la Rana Verona nell’unico anticipo della sesta giornata di Superlega e raggiunge proprio i veronesi a quota 7 in classifica, allontanandosi dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Gabi Garcia e Desmet hanno trascinato la squadra di casa ad una vittoria molto importante che arriva dopo la rocambolesca sconfitta di Modena mercoledì sera, mentre Verona subisce la quarta sconfitta nelle ultime cinque gare disputate e perde contatto con le posizioni di testa della classifica ma soprattutto dà l’impressione di attraversare un momento difficile con tanti meccanismi di gioco che non funzionano.

Formazioni annunciate al via, prima fase che si gioca all’insegna dell’equilibrio fino al 10-10, poi sono i padroni di casa ad approfittare dello sbandamento della squadra veronese. Padova fa leva sul muro ma non solo, con Gabi Garcia che prende per mano i compagni e piazza l’ace della vittoria per la formazione di Cuttini che domina la seconda parte del set vincendo 25-17. Nel secondo set cambia tutto. Padova perde brillantezza come già le è capitato in altre occasioni e la Rana Verona cambia marcia mettendo a più riprese in difficoltà i padroni di casa. Non c’è partita. Verona vola sul 12-6 e non si ferma fino al 25-12 che pareggia il conto.

Nel terzo set prosegue il match in altalena con Padova che rientra da subito in partita e Verona che non riesce a dare continuità a quanto di buono mostrato nel set precedente. I padroni di casa tentano la fuga sul 10-6 ma gli ospiti riescono a rimontare fino al pareggio a quota 15. Padova riparte con un Desmet inarrestabile, si riporta avanti 20-17 e chiude il set con un ace del belga per il 25-20 che regala il primo punto di giornata ai padroni di casa.

Il quarto set è il più equilibrato con la Rana che dà l’impressione di poter distanziare i rivali nella prima parte ma non riesce ad andare oltre i 3 punti di vantaggio. Nel finale ci pensano ancora loro, i bombardieri padovani, Gabi Garcia prima e Desmet poi (suo l’ace del break decisivo sul 23-21) a ribaltare la situazione e a regalare i 3 punti alla squadra di Cuttini che vince 25-23 con l’attacco vincente Gardini che chiude il match.

Photo LiveMedia/Giorgia Bassoli