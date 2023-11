Beach volley, Lupo/Rossi si fermano agli ottavi a Chiang Mai. Qualche rimpianto per gli azzurri

Niente quarti di finale nel Challenge di Chaing Mai in Thailandia per Enrico Rossi e Daniele Lupo che escono di scena non senza qualche rammarico dal torneo che avrebbe potuto rilanciarli nella graduatoria olimpica. La coppia azzurra è stata battuta negli ottavi di finale al tie break, in rimonta, dagli statunitensi Evans/Budinger, coppia in crescita, che però sembrava destinata a soccombere sul 12-14 del tie break ma bravi sono stati gli americani a riprendersi e a vincere ai vantaggi.

Nel primo set grande equilibrio con gli statunitensi che si presentano avanti 19-17 alla volata finale ma gli azzurri piazzano un break di 3-0 e al secondo tentativo vincono 22-20. Nel secondo set gli italiani non riescono a gestire il vantaggio sull’11-9 , vengono raggiunti a quota 15 e poi subiscono il break avversario fino al 21-16. Nel tie break dopo una prima fase tirata Lupo/Rossi volano sul 14-12 ma non riescono a chiudere, sprecano tre match balle vengono puntiti da Evans/Budinger con il punteggio di 17-15.

Evans/Budinger hanno poi conquistato le semifinali dove nella notte italiana affronteranno gli olandesi Immers/van de Velde, mentre gll’altra semifinale i sorprendenti australiani Nicolaidis/Carracher se la vedranno con i polacchi Kantor/Zdybek. Tra le donne in semifinale le cinesi Wang/Dong contro le finlandesi Ahtiainen/Lahti che andavano in cerca di un exploit e la coppia canadese in crescita Pavan/McBain affronterà le brasiliane Agatha/Rebecca.

Play-off femminili: Kotnik/Lovsin (SLO)-Carro/Lobato (ESP) 1-2 (16-21, 21-16, 13-15), Zeimann/MacDonald (NZL)-Van Gunst/Hildreth (USA) 0-2 (12-21, 13-21)

Ottavi di finale femminili: Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (THA)-Carro/Lobato (ESP) 0-2 (12-21, 13-21), Quiggle/Murphy (USA)-Wang/Dong (CHN) 0-2 (18-21, 15-21), Liliana/Paula (ESP)-Vieira/Chamereau (FRA) 0-2 (19-21, 10-21), Klinger/Klinger (AUT)-Ahtiainen/Lahti (FIN) 1-2 (21-17, 19-21, 13-15), Ittlinger/Borger (GER)-Paulikiene/Raupelyte (LTU) 2-1 (21-13, 14-21, 15-9), Akiko/Ishii (JPN)-Pavan/McBain (CAN) 0-2 (20-22, 16-21), Álvarez/Moreno (ESP)-Gruszczynska/Wachowicz (POL) 2-0 (21-19, 21-12), Agatha/Rebecca (BRA)-Van Gunst/Hildreth (USA) 2-0 (21-19, 21-13)

Quarti di finale femminili: Wang/Dong (CHN)-Carro/Lobato (ESP) 2-0 (21-17, 21-16), Ahtiainen/Lahti (FIN)-Vieira/Chamereau (FRA) 2-1 (21-14, 17-21, 15-5), Pavan/McBain (CAN)-Ittlinger/Borger (GER) 2-0 (21-18, 21-15), Agatha/Rebecca (BRA)-Álvarez/Moreno (ESP) 2-0 (21-15, 21-14)

Semifinali femminili: Wang/Dong (CHN)-Ahtiainen/Lahti (FIN), Pavan/McBain (CAN)-Agatha/Rebecca (BRA)

Play-off maschili: Hammarberg/Grössig (AUT)-Evans/Budinger (USA) 0-2 (13-21, 14-21), Kantor/Zdybek (POL)-Wu Jiaxin/Ha Likejiang (CHN) 2-1 (21-16, 16-21, 15-12)

Ottavi di finale maschili: Lupo/Rossi (ITA)-Evans/Budinger (USA) 1-2 (22-20, 16-21, 15-17), Herrera/Gavira (ESP)-Hörl/Horst (AUT) 0-2 (17-21, 19-21), Pedrosa/Campos (POR)-Stankevicius/Knasas (LTU) 0-2 (20-22, 12-21), Immers/van de Velde (NED)-Schachter/Dearing (CAN) 2-1 (16-21, 21-18, 15-7), Plavins/Fokerots (LAT)-Nicolaidis/Carracher (AUS) 0-2 (15-21, 25-27), Krattiger/Breer (SUI)-Bassereau/Lyneel (FRA) 2-1 (21-14, 16-21, 15-9), Nõlvak/Tiisaar (EST)-Pfretzschner/Winter (GER) 0-2 (12-21, 13-21), Hodges/Schubert (AUS)- Kantor/Zdybek (POL) 1-2 (21-13, 18-21, 11-15)

Quarti di finale maschili: Hörl/Horst (AUT)-Evans/Budinger (USA) 1-2 (15-21, 21-19, 8-15), Immers/van de Velde (NED)-Stankevicius/Knasas (LTU) 2-0 (21-18, 24-22), Krattiger/Breer (SUI)-Nicolaidis/Carracher (AUS) 1-2 (14-21, 21-16, 13-15), Kantor/Zdybek (POL)-Pfretzschner/Winter (GER) 2-1 (21-19, 18-21, 15-10)

Semifinali maschili: Evans/Budinger (USA)-Immers/van de Velde (NED), Nicolaidis/Carracher (AUS)-Kantor/Zdybek (POL)

